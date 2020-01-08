CHP’de gözler Merkez İlçe’ye çevrildi

Haber: N. Halid Altundal

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu Teşkilatı Aralık ayında başladığı İlçe Teşkilatları Kongrelerini büyük bir coşkuyla gerçekleştirerek tamamladı. Yapılan İlçe Kongreleri sonrasında Mudurnu’da Sami Özdemir, Seben’de Latif Uymaz, Kıbrıscık’ta Kurban Altay, Dörtdivan’da Aydoğan Aslantaş, Mengen’de Şenol Ersoy, Yeniçağa’da Hakan Karamanoğlu, Gerede’de Yusuf Renkli ve Göynük’te Necdet Yıldıran CHP İlçe Başkanı seçildi.

GÖZLER MERKEZ İLÇE’YE ÇEVRİLDİ

İlçe kongrelerini tamamlayan CHP Bolu Teşkilatında gözler 11 Ocak Cumartesi günü İl Kültür Turizm Müdürlüğü Salonunda yapılacak Merkez İlçe Kongresine çevrildi. Kongrede adaylığını açıklayan mevcut Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu ile geçmiş dönem Merkez İlçe Başkanlarından Çetin Uç yarışacak.

“GELECEK UMUTTUR, UMUT İSE CHP’DEDİR”

Gerçekleştirilen kongreler ile ilgili açıklamalarda bulunan CHP İl Başkanı Kazım Karsu, “8 ilçemizde partimizin değerli üyeleri ve delegeleriyle ilçe kongrelerimizi tamamladık. Büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiğimiz kongrelerimize partililerimizin yanı sıra hemşerilerimizin de ilgisi oldukça yüksekti. Hemşerilerimizin bu ilgisi bizi iktidara giden yürüyüşümüzde oldukça güçlendirmektedir. 11 Ocak Cumartesi günü de Merkez İlçe Kongremizi yaparak, ilçe kongrelerimizi tamamlamış olacağız. Tüm Bolulu hemşerilerimizi demokrasi şöleni içerisinde gerçekleştireceğimiz kongremize davet ediyorum. Gelecek umuttur, umut ise CHP’dedir” diye konuştu.