CHP’de ikinci Özcan devri

Haber: N. HalidAltundal

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) uzun süredir boş duran Gençlik Kolları İl Başkanlığı koltuğuna atama yapıldı. Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından yapılan atama ileCHP İl Gençlik Kolları Başkanlığına Çağdaş Özkan getirildi. İl başkanlığına atanan Özkan’la birlikte Yönetim Kurulu üyeleri de belli oldu. Yönetim Kurulunda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın oğlu Can Özcan’ın da yer alması dikkatlerden kaçmadı.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz tarafından yapılan açıklamada; “Gençlik Örgütleri Bolu İl Başkanlığından boşalan makama yönetim kurulu içerisinden veya partililer arasından herhangi bir seçim yapılmadığı ve yönetim kurulunun toplanamayarak üst üste üç toplantısını yapmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle Çağdaş Özkan’ın yönetim kurulu listesiyle beraber ataması kararlaştırılmıştır” ifadelerine yer verildi.

CHP Bolu Gençlik Örgütleri İl Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Başkan: Çağdaş Özkan

Yönetim Kurulu Üyeleri: Ferda Bayrak, Cem Eriş, İlker Cantürk, Hakan Öztürk , CerenÖzkeçeci, Erdem Kıyak, Sedat Karasu, Ömer Güneş, Aycan Özcan, SerenayKırımlıoğlu, Furkan Özdemir, Sefa Yılmaz, Can Özcan, Arda Kıyak