CHP’de kadınlar Gülhane Şahin dedi

Haber: Volkan Yılmaz

CHP’de Merkez İlçe Kadın Kolları kongresi yapıldı. Mevcut başkan Güldane Şahin 50 oy ile yeniden başkan seçilirken, İl yönetimi tarafından desteklenen Fatma Kozan Koç 32 oy da kaldı.

SON DAKİKA OPERASYONU İŞE YARAMADI

Geçen hafta yapılan İl Kongresinde yaşananların gölgesinde geçen CHP Merkez İlçe Kadın Kolları seçiminde, İl Yönetiminin operasyonu amacına ulaşmadı. Güldane Şahin’in tek listeyle kongreye girmesi beklenirken, İl Yönetimi tarafından son anda Fatma Kozan Koç’un Başkan seçilmesi için düğmeye basıldı. İl Yönetimine yakın delegeler Güldane Şahin’in ismini çizerek yerine Fatma Kozan Koç’un ismini yazdı. Açılan sandık sonrası Güldane Şahin 50 oy alırken, Fatma Kozan Koç 32 oy da kaldı.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2020, 18:08