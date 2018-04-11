CHP Belediye Meclis Üyesi İnşaat Mühendisi Hakan Özmen meçli üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Özmen, istifa dilekçesinde şu ifadelere yer verdi;

“2009 ve 2014 yıllarında Cumhuriyet Halk Partisinden seçilerek 9 yıldır aralıksız sürdürdüğüm, elimden geldiği gücümün yettiği kadar en iyi en doğru şekilde görevimi yapmaya çalıştığım Belediye Meclis Üyeliği görevimden bugün itibarı ile istifa ediyorum. İlgili dönemlerde, çok sevdiğim şehrimize birlikte hizmet etme fırsatı bulduğum Bolu Belediyesi’nin tüm meclis üyelerine, çalışanlarına çok teşekkür ederim. Bundan sonraki çalışmalarında da başarılar dilerim. İstifam konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim.”