CHP’de son dakika

Özel Haber: C. Kutay AYKAN

CHP İl Başkanlığı seçimlerine az bir süre kala, kimin il başkanı adayı olacağı konusunda da çeşitli isimler hakkında söylentiler aldı başını gidiyor. Bolu eski Baro Başkanı Ferit Atalay’ın adının il başkanlığı adaylığıyla isminin geçmesi üzerine kendisiyle yaptığımız görüşmede, Kazım Karsu’nun CHP Genel Merkezi tarafından yeniden aday gösterileceği açıklamasının ardından gözler yeniden Karsu’ya çevrildi.

Halen CHP Bolu İl Başkanlığını yürüten Kazım Karsu’ya aday mısınız sorusuna, öyle bir cevap verdi ki. Karsu gazetemize yaptığı özel açıklamada şunları söyledi; “Genel başkanım, halkım, partililerim, delegelerim ne derse onu yaparım. Partimi de yalnız bırakmam. Ben partimin bin neferiyim, kimselere de laf söyletmem. Ama şuana kadar tebliğ edilen bir şey yok, çıkan aday da yok. Ne gerekirse onu yapmaya hazırım. Bu güne kadar partimi hiç yalnız bırakmadım yine de bırakmam” dedi.

YARASALAR

Karsu, açıklamasının bir bölümünde, şok açıklamalarda da bulunarak; “Bazı yarasalar sağdan soldan bana saldırıyor. İstedikleri kadar saldırsınlar. Bir görev verilirse seve seve yapmaya yine hazırım. CHP bitmiştir diyenlere de bir kez daha ders vermeye hazırız. Aday çıkarsa da saygıyla karşılarım. Ama dediğim gibi hiç kimse çıkıp da ben adayım demedi. Tekrar söylüyorum. Görev verilirse her zaman hazırım. Ferit beyinde kiminle veya kimlerle görüştü onu da bilmiyorum. Partim ne karar verirse saygıyla karşılarım. Her şeye hazırım” açıklamasında bulundu. Şimdi gözler CHP Genel Merkezinin yapacağı açıklamaya çevrildi.