CHP’de üç isim ön plana çıktı

Haber: Volkan Yılmaz

Cumhuriyet Halk Partisi’ni mart sonundaki genel başkan seçimli kurultaya taşıyacak il kongreleri devam ederken, Milliyet Gazetesi’nin haberine göre Umut Oran ve Fikri Sağlar ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’nin genel başkanlığa aday olabileceği konuşuluyor. Muharrem İnce’nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

ÜÇ İSİM ÖN PLANA ÇIKTI

Şu ana kadar 56 ilde yapılan il başkanlığı seçimlerinin 3 Mart’ta tamamlanması planlanıyor. Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerin ardından sona eren parti içi tartışmaların yeniden başlamaması ve partinin “olaylı” kongrelerle gündeme gelmemesi için parti örgütüne çağrı yapmış, “mümkün olduğu kadar tek adayda uzlaşılmasını” istemişti. İlçe kongreleri ile şu ana kadar tamamlanan Bolu’nun da içinde bulunduğu 56 il kongresinden çıkan sonuçlara bakıldığında bu “uzlaştırma” politikası büyük ölçüde karşılık buldu. Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir’de Kılıçdaroğlu’nun işaret ettiği adaylar yarışa girmeden başkan seçildi. Ancak bu isimler, tek aday olmalarına rağmen delegeden beklenen desteği alamadı. Ankara ve İzmir il başkanlarının aldığı oy oranı, illerdeki toplam delege sayısının yüzde 50’sini bulmazken, İstanbul’da da bu oran yüzde 65’te kaldı. Bu durum parti içinde, “Muhaliflerin aday çıkarmadığı ancak tepkisini sandıkta gösterdiği” şeklinde yorumlandı. Kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun bu tutumuyla kendisine “muhalif biriktirdiği” eleştirisi de yapıldı. Kongrelerde kurultay delegesi seçilecek bin 200 isim ile; milletvekili, PM üyesi ve YDK üyelerinden oluşan doğal delegeler, mart sonundaki kurultayda hem genel başkan hem de 60 PM üyesini seçecek. CHP’yi en az iki yıl yönetecek kadroların belirleneceği seçimlerle ilgili farklı senaryolar dile getiriliyor. Bu kapsamda, eski İstanbul Milletvekili Umut Oran ile eski Mersin Milletvekili Fikri Sağlar’ın genel başkanlığa aday olabileceği konuşuluyor. Bunun yanında, parti içinde kendilerini, “sol gövde” olarak tanımlayan “Gelecek için Biz” grubunun öncüsü İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’nin de Kılıçdaroğlu’na rakip olabileceği ileri sürülüyor. Kısa süre önce Kılıçdaroğlu ile görüşerek kurultayı da konuşan Muharrem İnce’nin nasıl bir yol izleyeceği de merak ediliyor.

ASIL YARIŞ PM’DE

Kurultayda karşısına rakip çıksa dahi Kılıçdaroğlu’nun yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak il kongreleriyle başlayan tepkilerin, PM seçimlerine yansıyacağı ve muhaliflerin asıl etkisinin bu seçimlerde ortaya çıkacağı belirtiliyor. Bu çerçevede, çarşaf listeyle gidilmesi beklenen PM seçimlerinde, Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde önereceği 60 adayın bir bölümünün delege tarafından çizilebileceğine işaret ediliyor.