CHP’den 30 Ağustos kararı

Haber: C. Kutay Aykan

Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın CHP'li Belediye Başkanlarının yönetiminde olduğu 249 belediye tarafından pandemi kurallarına taviz vermeden coşkuyla kutlanacağını ifade etti.

HAFIZAMIZI TAZELERİZ

Milli bayramların, milletin birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiği; cumhuriyet ve demokrasi gibi kavramların öneminin daha net anlaşıldığı özel günler olduğunu ifade eden Torun, “Bu özel günlerde, millet olarak hafızamızı tazeler, Kuva-i Milliye ruhu ve büyük Kurtuluş Savaşının hangi koşullarda kazanıldığını tekrardan hatırlar ve hatırlatırız. Milli bayramlarımız, hem cephede hem de çağdaşlaşma yolunda verilen o büyük mücadeleyi ve o günleri, o duyguları yeniden yaşadığımız özel günlerdir. Milli Bayramlarımız, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının bizlere emanet ettiği Cumhuriyet ve değerlerini gelecek nesillere anlatmak ve aktarabilmenin en önemli araçlarıdır” ifadelerini kullandı.

249 BELEDİYE

Covid-19 salgınının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de rahat hareket etmemizi engellemekte olduğunu belirten Seyit Torun açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Ancak Cumhuriyet'e gönül vermiş vatandaşlarımız müsterih olsun. Cumhuriyetin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi olarak Büyük Taarruzu andığımız 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 98. yıl dönümünde de yönetiminde olduğumuz 249 Belediyemiz ile pandemi kurallarından taviz vermeden Zafer Bayramı'mızı en coşkulu şekilde kutlayacağız. Bu yöndeki talimatımızı belediyelerimize ilettik. Pandemi koşullarında, başta sosyal mesafe ve sağlık ile ilgili tüm koşullar göz önüne alınarak bu büyük bayramı kutlayacak; geçmişten geleceğe, nesilden nesile Zafer Bayramı'nın coşkusunu yaşayacak ve yaşatacağız”

Tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyoruz diyen Torun, “başta ebedi başkomutan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bir milletin kurtuluş destanını yazanları saygı ve minnetle anıyorum” şeklinde açıklamasını sonlandırdı.