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07 Aralık 2017 Perşembe
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    • CHP’den AK Parti’ye ziyaret

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, AK Parti Bolu Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi Nazife Demirkaya’nın vefatı nedeniyle AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Eker ve yönetimine taziye ziyaretinde bulundu.

    07 Aralık 2017 Perşembe 07:31
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    CHP’den AK Parti’ye ziyaret

    Haber: Semih BAYKAL

    AK Parti’nin yeni binasındaki Merkez İlçe Başkanlığında gerçekleşen ziyarette CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu ve yönetimi ile AK Parti Bolu Merkez İlçe Başkanı Ahmet Eker ve yönetimi buluştu.

    Ziyarette açıklama yapan AK Parti Bolu Merkez İlçe Başkanı Ahmet Eker, “Sayın Başkanım bugün bizlere Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe olarak taziye ziyaretinde bulundular. Kendilerine ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederim. Bu bizler için önemli bir şey. Farklı partide olsak bile, vatanımız için, milletimiz için aynı şekilde mücadele etmemiz aynı kulvarda devam etmemiz bizim için onur ve gurur vericidir.” dedi.

    BİRLİK MESAJLARI

    Eker’in konuşmasının ardından açıklama yapan CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, farklı kulvarda olsalar bile, örf adet ve geleneklerin bu tür olaylarda beraber olmayı gerektirdiğine dikkat çekti. Türkoğlu; “Ülkemize yıllardır öğretmen yetiştirerek hizmet etmiş, sonra siyaseten AK Parti Merkez İlçe Yönetiminde görev almış değerli hoca hanımefendiyi kaybettikten sonra yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla beraber AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına taziye ziyareti yapmak istedik. Siyaseten farklı kulvarlarda olsak bile, toplumumuzun örf gelenek ve adetleri bu tür olaylarda muhakkak beraber olma, taziyede bulunma durumunu gerektiriyor. Hepimiz insanız, insanlığın gereğidir bu. Farklı görüşlerde de olsak bizler Türkiye Cumhuriyeti’ne hizmet etmeye çalışıyoruz. Tabi ki, siyaseten birbirimizi eleştirdiğimiz noktalar olacak, farklı düşündüğümüz noktalar olacak ama hepimiz Türkiye Cumhuriyeti içinde yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı ve bekası hepimiz için önemlidir. Hangi odaktan gelirse gelsin, kutuplaştırmaya, ayrıştırmaya karşıyız. Bizler bir araya geleceğiz, birbirimizin yanlışını göstereceğiz, insan olmanın gereği olarak da bu tür acı, elem dolu durumlarda birbirimizi ziyaret edeceğiz. O bağlamda biz geldik. Sayın ilçe başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi yeni binada, kendilerine yakışır bir şekilde nezaketen ağırladılar. Ben de kendilerine başarılar diliyorum. Kendileri yeni göreve geldiler, biz de öyle. Umut ediyorum ki birbirimizi eleştirerek ama seviyeyi koruyarak ve toplumu germeden bunu yapacağız. Bu bağlamda başarılı olacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Halk, Partisi, (CHP), Bolu

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