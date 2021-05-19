CHP’den alternatif tören

Haber: Ceylan Beykoz

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Anıt Park’taki törene, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, CHP İl Başkanı Kazım Karsu, İl Genel Meclisi Üyeleri, Kadın Kolları, STK temsilcileri ile partililer ve vatandaşlar katıldı. Gençlik ve Spor Bayramı törenine gençlik kollarından ve gençlerden az katılımın olması dikkat çekti. Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan törende katılımcılar hep bir ağızdan Gençlik Marşını söylediler. Marşın ardından CHP İl Başkanlığı, Eğitimiş Sendikası, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından Atatürk Anıtına çelenkler sunuldu. Çelenklerin sunulması sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya konuşma yaptı.

ÖZCAN: “NİCE MUTLU MİLLİ BAYRAMLARDA BULUŞMAK ÜZERE”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlamasının yanı sıra İsrail’in Filistin’de uyguladığı zulme de değinen Başkan Özcan konuşmasında, “Yer altı dünyasıyla kol kola yola devam edenler yer altı dünyasıyla araları bozulunca yine büyün kirli işlerini ortaya döküyor. Olan bize oluyor. Olan sadece bu ülkeyi seven, Cumhuriyet’ine sahip çıkan, vergisini ödeyen insanlara oluyor. Üzüntüyle izliyorum. Ama bir yandan da Türkiye’deki bazı gerçeklerin ortaya çıktığını görmek vatandaş olarak beni umutlandırıyor. Sayın Milletvekilimiz de aramıza sürpriz konuk olarak geldi. Benim için de sürpriz oldu. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Nice mutlu milli bayramlarda buluşmak üzere” ifadelerini kullandı.

KAYA: “HALA ATATÜRK’Ü VE MÜCADELESİNİ ANLAMAYANLAR VAR”

Başkan Özcan’ın ardından kürsüye çıkan CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, “Bundan 100-200 yıl önce kapkaranlık bir ortamda, yokluk içinde bir millet işgal altında bu topraklar bütün bu umutsuzluklar içinde umut ışığı olarak Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlarıyla beraber milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun’a adım attı. Ve o günden sonra Türk Milletinin makus talihi değişmeye başladı. Ve o mücadele sadece Türk Milletinin makus talihini değiştirmedi, dünyadaki bütün mazlum milletlere de örnek bir mücadele oldu. O, kararlı mücadelemizi örnek alarak bağımsızlık mücadelelerini başlattılar. O anlamda bugün çok özel, çok anlamlı ve çok büyük bir gündür. Bakın, bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramıdır. Birbirinden değerli ifadeleri barındıran bu cümlenin içinde benim en sevdiğim aslında Atatürk’ü anmaktan ziyade onu anlama boyutudur. Hala Atatürk’ü ve bu kutsal mücadelesini anlamayan insanlar var. Mili Bayramlarımızı yasaklamaya çalışan insanlar var. Çok kara günlerden geçiyoruz. Aslında koşullar 19 Mayıs 1919’dan çok farklı değil. Ama o gün Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları vardı. Bugün Mustafa Kemal’in yol arkadaşları var. İnanıyorum ki, bu yol arkadaşları bu karanlık günleri de aydınlığa çıkaracak. O anlamda kol kola omuz omza mücadelemizi sürdürerek karanlıkları hep birlikte aydınlığa çıkaracağız” dedi.

19 Mayıs töreni yapılan konuşmaların ardından sona erdi. Katılımcılar Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çekildiler.