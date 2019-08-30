CHP’den alternatif tören

Haber: Esra Perçin

Valilik tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninin ardından CHP İl Başkanlığı da tören düzenledi. Anıtpark’ta düzenlenen törene Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Rasim Özdemir, parti üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği Bolu şubesi katıldı. Alternatif Tören, CHP ve sivil toplum kuruluşlarının Anıtpark’ta yer alan Atatürk büstüne çelenk sunumuyla ile başladı. Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.