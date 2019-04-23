CHP’den Anıt Park’ta 23 Nisan töreni

Haber: Gönül Olutürk

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu İl Başkanlığı alternatif kutlama töreni düzenledi. İYİ Parti ve Vatan Partisi İl Başkanlıklarının da destek verdiği kutlama törenine STK’lar da katıldı. Anıt Park’ta düzenlenen ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da katıldığı tören, parti ve STK’ların Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Çelenklerin sunulmasının ardından tören Saygı Duruşuyla ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan Belediye Başkanı Özcan, “Hem kendi adıma çok mutluyum, hem sizler adına çok mutluyum. Bolu’yu artık uzun yıllardan sonra gerçek bir Cumhuriyet sevdalısı, Cumhuriyet çocuğu ve sapına kadar Atatürkçü bir Belediye Başkanı yönetecek sizlerin sayesinde. Her milli bayramın özel bir hikayesi var. Bu bayramlar serisi 19 Mayıs’ta Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere Samsun’a ayak basması ile başladı. Akabinde 23 Nisan’da ‘Egemenlik milletindir’ denilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı” dedi.