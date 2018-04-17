Haber: BMA

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)İl Teşkilatı parti içi eğitim projeleri kapsamında hafta sonu Yakuplar Köyünde ihtiyaç sahibi yaşlılara isimlerine özel baston hediye eden proje üyelerine Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan da eşlik etti. Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi fizyoterapist Fatma Atalay tarafından baston kullanımı ve sağlıklı yaşam egzersizleri eğitimlerinin verildiği programa köy halkının ilgisi oldukça yoğundu. Yakuplar Köyü ziyaretine Milletvekili Tanju Özcan’ın yanı sıra İl Başkanı Kazım Karsu, Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, Parti Okulu Proje Koordinatörü Çiğdem Ulusoy ve çok sayıda partili katıldı. Kendilerine hediye edilen bastonlarla yaşam kalitelerinin nasıl artırılabileceğine dair bilgilendirilen yaşlılar duygularını şöyle ifade ettiler; Cumhuriyet Halk Partisinden geldiler, baston kullanmak zorunda olan yaşlıları tespit ettiler. Hafta sonu da geldiler ve üzerinde isimlerimizin yazılı olduğu bastonları hediye ettiler. Bastonlarla sağlıklı yaşam hareketleri eğitimi de verdiler. Ziyaretleri, hediyeleri için bizleri çok mutlu etti’. Parti Okulu Eğitim Koordinatörü Çiğdem Ulusoy ise, ‘ Parti okulu Üyelere Temel Siyasi Eğitim (ÜTSE) kapsamında eğitim veriyoruz. Bu eğitimlerde üyelerin vatandaşla kurdukları diyalog bizler için çok önemli. Sosyal projeler üretip düşük maliyetle, vatandaşa hizmet etmek, sadece seçim zamanında kapı çalmak değil, her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini sağlamak temel amacımız. Emeği geçen ve bize destek olan yüreği güzel herkese teşekkür ederim’ ifadelerini kullandı.