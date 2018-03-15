Haber: Semih Baykal

Türkiye’de ilk olarak Bolu’da uygulamaya koydukları parti içi eğitimlerle ilgili CHP Bolu İl Başkanlığı binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Başdanışmanı Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, ilk olarak Bolu’ya geldiğinde huzur bulduğunu söyledi. Atıcı; “ Bolu’ya gelince kendimi iyi ve huzurlu hissediyorum. Elbette ki Köroğlu’nun diyarında buranın tarihini birazcık da hissedince insan ne kadar zengin, onurlu olduğunu bir kez daha hissetmiş oluyor. O yüzden Bolu’yla ilgili bir şey olduğu zaman hemen gönüllü oluyorum ve olabildiğince Bolu’ya gelmeye çalışıyorum” dedi.

“EĞİTİMLER YAKLAŞIK 7 SAAT SÜRECEK”

Konuşmasının devamında parti içinde yapılacak eğitimlerle ilgili detaylı bilgi veren Atıcı; “ Bolu’ya geliş nedenimiz eğitimdir. Ben parti içi eğitimden sorumluyum. Bolu’da parti içi eğitimin yönetici eğitimi kısmını gerçekleştireceğiz. Bolu ve Düzce ilimizin İl Başkanları, İlçe Başkanları ve İl icra kurullarının bir arada olacak. Bu eğitim yaklaşık 7 saat sürecek. Bu eğitim de yöneticilerimize etkili iletişimin nasıl olacağını, bir toplantının nasıl yönetileceğini ve en önem verdiğimiz örgütlenme ve sandık örgütlenmesini anlatacağız. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisinin en önemli seçim stratejilerinden bir tanesi sandık örgütlenme eğitimidir. Biz Bolu’daki her bir sandığı bir örgütlenme birimi olarak kabul ederek sandıkta oy kullanan 2 gönüllümüzü o sandığın örgütlenme sorumlusu olarak görevlendiriyoruz. Bu iki arkadaşımız o sandıkta oy kullanan diğer seçmenlerle temas kuruyor ve seçmenlerle komşuluk ilişkilerini geliştiriyor. Bu projenin sloganı ‘Komşunu tanı, onu dinle ve bir iyilik yap’ ikinci dersimizde başkanlarımıza bunları anlatacağız. 2015 Haziran ayında yaptığımız seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisinin seçim vaatleri ve projeleri hepinizin malumu önce reddedildi. Asgari Ücret bin 500 TL, Mazot bir buçuk lira, taşeron işçileri kadroya alacağız, emekliye iki maaş ikramiye dedik bize güldüler ve kaynağınız nerde dediler. Sonra kaynağımızı açıklayınca bu galiba olabilir dediler ve 7 Haziran seçimlerinde AKP haricinde bütün partiler bizim bu projelerimizi aldılar ve biraz değiştirerek onlarda uyguladılar. 7 Haziran seçimlerinde AKP ciddi bir oy düşüşü yaşayınca ben nerde hata yaptım diye düşündü ve 4 elle bizim projelerimize sarılarak 1 Kasım seçimlerinde üç aşağı beş yukarı bu projeleri kullandılar. Projeyi üreten, bunların olabilirliğini ispat eden, diğer siyasi partilere kabul ettiren biziz. Ancak oyu alan AKP oldu. Şimdi biz 2019 seçimlerine yine Türkiye’nin en çok ihtiyacı olan projeleri üreteceğiz. Geçen ki projelerimizde nerede hata yaptığımızı tespit ettik ve anladık ki biz projelerimizi yukarda üretiyor, insanlara anlatıyoruz ancak o insanların evlerine girip onlarla projelerimizi yeterince paylaşmıyoruz. Zaman zaman nasılsa duyarlar diye bir düşünceye kapılıyoruz. İşte bu projeyle komşularımızı tanıyacağız, onlara siyaset yapmayacağız, onları dinleyeceğiz ve seçim zamanına kadar iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde onlara bir iyilik yaparak güvenlerini kazanmaya çalışacağız. Böylece yeni üreteceğimiz projelerin halk tarafından daha kısa sürede kabul edilmesini ve Cumhuriyet Halk Partisine hak ettiği teveccühü gösterebilmeleri içinde çalışmalar yapacağız” diye konuştu.

“BU EĞİTİMLERİ BİZ ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

Eğitimleri Genel Merkez olarak çok önemsediklerini dile getiren Atıcı; “ Başkanlarımızla paylaşacağımız bir konuda yönetim kurullarımızın nasıl çalışacağıdır. Yönetim kurullarımız bizim lokomotiflerimizdir ve peşlerine de pek çok oydaşımızı katarlar. Eğitim de işleyeceğimiz bir başka konuda etkin takım ve proje yönetimidir. Yani ilçe ve il örgütü yapacakları projelerde nasıl bir yöntem izleyeceklerine bakacağız. Son olarak da liderlik ve yöneticilik isimli bir dersle il ve ilçe başkanlarımızın kendi alanlarında nasıl lider olmaları gerektiğini onlara anlatacağız. Elbette çok tecrübeli il ve ilçe başkanlarımız var. Ancak onların tecrübelerinden de biz yararlanacağız. Yani bu eğitim programının adı ‘Birlikte Öğrenelim’. Biz akademik olarak bildiklerimizi yöneticilerimizle paylaşacağız, onlarda kendi alanlarında edindikleri bilgileri tecrübeleri bizlerle paylaşacaklar. Böylece genel merkezimiz ile il ve ilçelerimiz arasındaki bağları güçlendirmiş, köprüleri sağlamlaştırmış olacağız. Bu eğitimleri biz çok önemsiyoruz” dedi.

“İKTİDAR OLMANIN YOLU ÜYENİN, ÖRGÜTÜN YANİ TABANIN ALIN TERİNDEN GEÇECEK”

İktidar olmanın yollarını da anlatan Atıcı; “ Türkiye’nin iyiye gitmediğini, demokrasinin her gün yara aldığını hep söylüyoruz. Türkiye’de en önemli sorunların başında işsizliğin ve ekonomik sıkıntıların geldiğini biliyoruz. Bütün bunların çözümünün sosyal demokrat bir yönetimden geçtiğini biliyoruz. Ama bunları bilenlerin sayısı yüzde 25’tir. Şimdi bu eğitimlerden ve birbirimizden aldığımız güçle Cumhuriyet Halk Partisinin ideolojisinin, fikirlerinin, programının gerçekleşmesi için iktidar da olmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. İşte bu nedenle fikirlerimizi iktidara taşımanın yolunun da alın terinden geçtiğini biliyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partililer, dini konuları siyasete karıştırmamaya özen gösteriyoruz. Çok iyi biliyoruz ki herhangi bir siyasi parti, herhangi bir mezhebi, inancı, dini siyasete kattığında oy kazanabilir. Bunun da örneklerini görüyoruz. Biz bayrağımızı, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü bir siyasi malzeme olarak kullanmamaya özen gösteriyoruz. Çünkü bayrağımız da vatanımız da bütün vatandaşlarımızın ortak değeridir. Çok iyi biliyoruz ki bunları kullananlar, hamasi nutuk atanlar, bayrağı kullananlar bir miktar oy alabiliyorlar ve bunların da farkındayız. Biz Cumhuriyet Halk Partililer zaman zaman oyların tehditle, şantajla ya da çeşitli ikramlarla oyların alındığını maalesef görüyoruz. Bunları yapmamaya bırakın özen göstermeyi, and içiyoruz. Bir Belediye çalışanına bize oy vermezsen seni işinden atarız tehdidini yapmıyoruz. Sıradan bir vatandaşa bize oy ver senin çocuğunu işe alacağız diye şantaj yapmıyoruz ve yapmayacağız. Bunların işe yaradığını, zaman zaman işe yaradığını biliyoruz. İktidar olmanın yolu üyenin, örgütün yani tabanın alın terinden geçecek. Doğru olan budur. Biz eğer doğruyu yapmaz isek Türkiye’nin gidişi iyi olmayacaktır” şeklinde ifade etti.

“ACİZ VE İTTİFAK YAPMA KONUMUNA DÜŞTÜLER”

Son olarak ülke gündeminde yer alan ittifak yasasını da değerlendiren ve eleştiren Atıcı; “ Bazı partiler milliyetçiliğimizi, bayrağımızı, ezanımızı, inancımızı, şehitlerimizi, kutsal kitabımızı, ırkı, etnik kökeni siyasi malzeme olarak arenalarda kullanıyorlar. Peki bugünün siyasi ikliminde bütün bunları kullanan partiler acaba ne durumdalar? Durum çok net. Aciz ve ittifak yapma konumuna düştüler. Bugün Türkiye ittifak yasasını konuşuyor. O ittifak yasasında da ben tek başıma iktidar olamıyorum veya ben tek başıma barajı geçemiyorum, alnımın teriyle, bileğimin hakkıyla yeterince milletvekili çıkarmıyorum, o yüzden sistemin açıklarından yaralanıp, ittifak yapıp birine yapışıp baraja geçeyim yada birine yapışıp iktidara yürüyeyim noktasına gelmişlerdir. Demek ki kutsal, milli değerlerimizi, etnik kökenimizi kullanarak yapılan siyaset bir yere kadar geliyor, kısa dönemde bazı çıkarlar sağlayabiliyor. Ancak uzun dönemde hüsrana uğruyor. O halde bize düşen bu ülkenin kurucu iradesi, kurtuluştan, kuruluşa ve bugüne kadar Atatürk’ün çizdiği yoldan bir mil sapmayan partiye düşen ise bütün bu saçmalıkları halkın gözünün önüne koyup doğrusuda budur diyerek siyaset yapmaktır. Ben iktidar olayım da her yol mubah cümlesinin karşısında durmak. İktidara giden yolda her şeyi yapabilirim diyenlerin karşısında durmak. Milli iradeyi gerçek anlamda kayıtsız şartsız olarak milletin elinde tutmasına destek olmak. Bizim yapacağımız şey budur. Kısa vadede bazılarının hoşuna gitmeyebilir, bazılarından bundan kişisel çıkar sağlayamayabilir. Ama bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin laik, demokratik ve sosyal devletimizin temel taşları, bu binayı taşıyan temel kolanlardır. İşte Cumhuriyet Halk Partisi bu kolonlara sahip çıkacaktır, güçlendirecektir. Elbette derdimizi anlatarak, bu eğitimlerden aldığımız güçle, yönlendirmesiyle halkımızla bütünleşerek ülkenin geleceğinin, istikbalinin, mutluluğunun burada geçtiğini anlatacağız. İşte hepimize düşen görev budur” dedi.