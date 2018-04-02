Haber: Semih Baykal

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) ülke genelinde sürdürdüğü parti içi eğitimlerini ilimizde de sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde parti binasında yapılan eğitimin ardından, katılımcılar tarafından hazırlanan projeler belirlendi. Toplumda kaynaşmayı sağlayacak ve etkileşimi arttıracak sosyal sorumluluk projeleri geliştiren katılımcılar projelerini bir bir uygulamaya başladı. Parti içi eğitimler kapsamında ilk proje, Yeniçağa ilçemizde Yeniçağaspor Sosyal Tesisleri bahçesinde uygulandı. Yeniçağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de yardımlarıyla CHP Bolu İl ve İlçe Örgütlerinden projeye katılan üyeler, bahçe düzenlemesi yaparak getirilen çiçekleri ektiler. Proje koordinatörü Çiğdem Ulusoy, proje olan katkılarından ötürü Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar ve CHP Yeniçağa İlçe Başkanı Birol Gürel’e teşekkür etti. Projede yer alan CHP İl ve İlçe Örgütü üyeleri, etkinliğin sonunda hatıra fotoğrafı çekilerek bu güzel anı ölümsüzleştirdiler.