Chp’deşok istifa





31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP’den Belediye Meclis Üyesi seçilen Vural Turan sürpriz bir kararla partisinden istifa etti. CHP’den istifa eden Turan hiç vakit geçirmeden AK Parti’ye katıldı. Dün yapılan Mengen AK Parti İlçe kongresinde parti rozeti takarak AK Parti saflarına katılan Turan bununla da yetinmedi. Turan dün 7’cisi gerçekleştirilen AK Parti Mengen İlçe kongresinde yeni seçilen parti yönetime de girdi. 15 kişilik Mengen ilçe yönetim kurulu asil listesine giren Vural Turan listenin 11. sırasında yer aldı. CHP’li Turan’ın istifası sonrası Mengen Belediyesi Meclis Üyesi dağılımı AKP 4, CHP 3, MHP 1 ve İYİ Parti 1 şeklinde oluştu. Meclisin İYİ Partili Üyesi Ferhat Şentürk ise halen CHP çatısı altında üyeliğini sürdürüyor.

Yeni oluşan Mengen Belediyesi Meclis aritmetiğine Başkan Turan Bulut dahil edildiğinde 5 Millet İttifakı, 5 Cumhur İttifakı üyesi bulunuyor. Meclis kararlarında eşitlik olması halinde ise Başkanın kullandığı oya göre karar verilmiş kabul ediliyor.