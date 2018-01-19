Haber: Semih Baykal

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında örgütün haberleşme programı bylock’u kullandıkları iddia edilen kişilere yönelik geçtiğimiz mayıs ayında Bolu merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda aralarında CHP Bolu İl Örgütü Bilişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Turgut Ekici’nin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden CHP Bolu İl Örgütü Bilişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Turgut Ekici ve 7 kişi tutuklanmıştı.

TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST KALDI

12 Mayıs 2017 tarihinde tutuklanan ve 9 ay boyunca Bolu F Tipi Cezaevinde yatmakta olan CHP Bolu İl Örgütü Bilişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Turgut Ekici, geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıktı. Örgütün gizili haberleşme programı olan bylock’u kullandığı gerekçesiyle tutuklanan Ekici’yi mahkeme salonunda CHP İl teşkilatından üyelerde yalnız bırakmadı. Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada CHP Bolu İl Örgütü Bilişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Turgut Ekici, ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.