Haber: Semih Baykal

Bolu Belediye Meclisi Ocak ayı ikinci birleşim toplantısında CHP grup Başkanvekili Hakan Özmen, örnek bir davranışa imza attı. Meclis’te CHP’li üyelere karşı sert bir tavır takınan ve sinirlendiği zaman kırıcı konuşan Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a barış çubuğu uzattı. Meclis’te konuşan Özmen şunları söyledi; “Başkanım biz Bolumuzu ve Belediyemizi çok seviyoruz. Komisyonlarda da özenle görev yapıyoruz. Ayda birkaç kez de kendi aramızda birkaç kez toplanıp Bolu’ya yapılacak yatırımları kendi aramızda anlatıyoruz ve Meclis’te de eksiklikleri dile getiriyoruz. Sizde hepimizi şahsen tanıyorsunuz ve sinirlendiğiniz anda bize kırıcı davranıyorsunuz. Biz size gerçekten çok saygılı davranıyoruz. Grubum ve şahsım adına bu söylemlerini biraz daha yumuşatmanızı ve bize yaygaracı tarzında kelimeler kullanmanızı istemiyoruz.”