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CHP’li Başkanlar Bolu’da toplanacak

Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları, Bolu Belediyesi’nin ev sahipliğinde 31 Ocak – 02 Şubat tarihleri arasında Bolu’da bir araya gelecek. Toplantıya 8 belediye başkanı ve CHP Yerel Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun katılacak.

CHP’li Başkanlar Bolu’da toplanacak

Haber: N. Halid Altundal

Geçtiğimiz aylarda ilki Yalova’da gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları toplantısının ikincisi Bolu’da gerçekleşecek. 31 Ocak – 02 Şubat tarihleri arasında Bolu Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan toplantıya; Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu katılacak.

Esra Perçin

Esra Perçin

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