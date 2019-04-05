CHP’li Başkanlar mazbatalarını aldı

Haber: BMA

Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda ilimiz Mengen’de Belediye Başkanı seçilen Turhan Bulut ile Kıbrıscık ilçemizde Belediye Başkanı seçilen Emin Tekemen mazbatalarını düzenlenen törenlerle aldılar. İlk olarak Mengen’de Belediye Başkanı Turhan Bulut için Mengen Belediyesi önünde mazbata töreni düzenlendi. Törene Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş ile CHP ve İYİ Parti İl, İlçe Teşkilatlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan törende yaptığı konuşmasında 5 yıllık başarılı, verdiği vaatlerin hepsini yerine getirip halka sunan bir Belediye Başkanı Turhan Bulut’un yeniden halkın taktiriyle göreve gelmesinden dolayı gurur duyduğunu, önümüzdeki dönemde başarılı çalışmalarının devam edeceğini, birlik ve beraberlik içerisinde birçok projeye imza atacaklarını, kendisinin de Mengenli olduğundan dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut’a mazbatasını teslim etti. Başkan Turhan Bulut mazbatasını teslim almasının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a teşekkür ederek sorumluluğu ağır bu görevi alnının akıyla sürdürmeye devam edeceğini, ayrımcılık yapmadan herkesin Başkanı olacağını, kapısının göreve geldiği ilk gün olduğu gibi herkese açık olacağını belirterek tüm ilçe halkına desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Bolu Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Kazım Karsu tarafından Belediye Meclis Üyelerine mazbataları teslim edildi. Mazbata Törenin ardından heyet Belediye Başkanı Turhan Bulut’u makamında ziyarette bulundu. Başkan Bulut bu önemli gününde kendisini yalnız bırakmayan tüm misafirlerine katılımlarından dolayı teşekkür etti.

TEKEMEN MAZBATASINI ADLİYE’DE ALDI

Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen için ise Bolu Adalet Sarayında tören düzenlendi. Törene Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP İl Başkanı Karsu, İYİ Parti İl Başkanı Örnekbaş ile partililer katıldı. Törende kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Tekemen, Kıbrıscık için çalışmaya erkenden başlayacaklarını ve yapacakları çalışmalarla Kıbrıscık halkının mutluluğu ve huzurunu sağlayacaklarını ifade etti.