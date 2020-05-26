CHP’li Belediye Meclis Üyeleri Görevlileri Unutmadı

Haber:Aysun Beykoz

Ülkemizi ve dünyayı tehdit eden Korona Virüsü ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı tatili boyunca 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 23 Mayıs Cumartesi günü başlayan yasak 26 Mayıs Salı akşamına kadar devam etti. CHP’li Belediye Meclis Üyeleri Cevat Çatladı ve Ahmet Fidan Bu 23 Mayıs Cumartesi akşamı dışarda görev yapan Kamu personeline çay ve tatlı ikram etti. Halkımızın güvenliği, sağlığı için her türlü şartlarda görev yapan fedakar kamu çalışanlarına yapılan bu jest Bolulu vatandaşlarımız tarafından da takdir edildi. CHP’li Belediye Meclis Üyeleri sokak hayvanlarınınıda unutmadı. Bolu Belediyesi tarafından kentin farklı yerlerine konulan hayvan yemliklerine kedi ve köpek maması bıraktılar.