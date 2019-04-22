CHP’li Beykoz Sahaya İndi

Haber: Esra ÖZTÜRK

Toplantıya Bolu İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Abdülkadir ÖZTÜRK, İl Genel Meclis Üyesi Erhan Beykoz, Köy Muhtarı İbrahim Demir, Ziraat Yüksek Mühendisi Ayşe EKDİOĞLU veçiftçiler katılım sağladılar.

Köyde 1911-1912 yıllarında 4 metrelik kar yağışının olduğunu bundan sebep toprak kaymasının meydana geldiğini, toprak kayması ile birlikte kum tabakasının yaklaşık 1-1,5 m civarında toprak yüzeyinde biriktiğinden bahsedildi. Bu kum tabakasının verimi olumsuz etkilediğini belirttiler. 43 dekarlık bir köylü tarlalarının olduğu ve akarsudan dolayı toprak yüzeyinde aşınmaların olduğundan bahsedildi. Bu tarlanın nasıl ıslah edileceği, arazinin çok parçalı olduğu ve ekonomik olmadığı, toprak işlerken bile sıkıntı yaşadıklarını dile getirdiler.

Uzun yıllardır buğday, arpa, yulaf ve patates ektiklerini ve yeni ürünler ekmek istediklerini belirttiler. Yeni ürün olarak fasulye, ayçiçeği, yerli mısır çeşitleri, nohut vb. ürünlerin ekimini yapabilecekleri söylendi. Bolu İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü’nün uyguladığı projelerden bahsedildi. Özellikle Bolu Civril Ayşe Fasulyesi projesi ve getirisinden bahsedildi. Ekimi ve bakımı hakkında bilgiler verildi. Ekonomik ve yerli bir çeşit olduğundan ve coğrafi işaret alınacağıkonuları belirtildi. Bu arada çiftçilerimiz Bolu Civril Ayşe Fasulyesi tohum taleplerini de dile getirdiler.

Toprağın öneminden, 1 cm3 lük toprağın en az 300 yılda meydana geldiğinden ve topraklarımızın değerinin bilinmesi gerektiğinden, organik madde ve gübrelemenin öneminden bahsedildi. Toprak numunesi nasıl alınır ve bize faydaları nelerdir? Anlatıldı.

Tarımsal desteklemelerden, münavebeli ekimden, bitki hastalık ve zararlı mücadelesinden, toplulaştırmanın, pazarın önemi ve diğer birçok tarımsal konuda soru cevap şeklinde bilgiler verildi.Önümüzdeki günlerde il müdürlüğünden teknik elemanların konu ile ilgili yerinde inceleme yapacaklarını ve sorunlara çözüm için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdiler.

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2019, 11:24