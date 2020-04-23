CHP’li gençler covid-19’a rağmen tek yürekte buluştu!

Haber: Volkan Yılmaz

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün; Türkiye Büyük Miller Meclisi'nin 1920 tarihindeki açılış gününü çocuklara armağan etmesinin ardından her yıl büyük törenler ve etkinliklerle kutlanan gün, bu yıl 100. Yılın şerefine tüm yıllardan daha da coşkulu kutlandı. Salgın nedeniyle evlerde kutlanan bayramla ilgili sabah saatlerinden itibaren binlerce vatandaş evlerini bayraklarla donattı ve kutlamalar yaptı. CHP Bolu Gençlik Kolları’da hazırladıkları anlamlı video ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Hazırlanan videoda “Kutladığımız ilk 23 Nisan’da sonsuz minnet ve sevgi ile bağlandık Ata’ya. Çocuk kalan yanımızla tanıdık biz, damarlarımızda mevcut o asil kanı. And içerek büyüyen nesil olarak diri tuttuk ve tutacağız umutlarımızla çabalarımızı. Yitirmeyeceğimiz heyecan ve çocukken sahip olduğumuz bilinç ile Cumhuriyet’in bekçileriyiz. Bugün, ulusal egemenliğimizin güçlü ve yıkılmaz ifadesidir. Karanlık ufukları bir güneş gibi aydınlatan tüm çocuk kalplere selam olsun. Bugün, istikbalimiz olan çocukların umut dolu bayramıdır. Bugün, tüm dünya çocuklarına armağan edilen tek bayramdır. Kardeşlerimiz, isterdik ki bu bayram coşkusunu birlikte yaşayalım. İsterdik ki, bu bayram caddeleri beraber renklendirelim. Ülkece yaşadığımız bu zorlu süreci kısa sürede atlatacağımıza olan inancımız da gelecek umutlarımız gibi tamdır. Çocuklar inanın, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. İnanın! İstikbal ve istiklalimizin bayramı; ulusal egemenlik ve çocuk bayramımızın 100. yılı kutlu olsun!” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2020, 13:34