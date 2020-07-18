CHP’li gençler gönülleri fethediyor

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları üyeleri her zaman olduğu gibi yine sahada ve vatandaşların yanındaydı.

CHP’li gençler gönülleri fethediyor

Haber: Volkan Yılmaz

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları üyeleri yine sahada ve yine esnafın yanında. Daha önce birçok kez yaptıkları etkinliklerle emeğin ve emekçinin yanında olduklarını gösteren gençler şimdi de Cumartesi pazarında vatandaşlara ve pazarcı esnaflara kolonya ikram edip, maske dağıttı. Sabahın erken saatlerinde pazara giden gençlerin bu uygulamasından çok memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar gençlere teşekkür etti. Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları sahada yaptıkları çalışmalarla adından sıkça söz ettirirken gönülleri kazanmaya da devam ediyor.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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