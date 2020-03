CHP’lİ gençler kararlı

Haber: Volkan Yılmaz

CHP Gençlik Kolları İl Başkanlığı kongresi parti binasında gerçekleştirilirken, mevcut başkan Uğurcan Çakır bir kez daha seçilerek güven tazeledi. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Gençlik Kolları merkez ilçe başkanlığı kongresinde gerilen ortam sonrasında İl Başkanı Kazım Karsu ve Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu gençlik kolları il başkanlığı kongresine katılmadı. Karsu ve Türkoğlu’nun bu tutumu sonrası CHP’li gençlerin haklı isyanı bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

“BİZ GENÇLERİ KİMSE YOK SAYAMAZ”

Kongrede Divan Başkanlığına seçilen eski Gençlik kolları il başkanı ve mevcut Bolu Belediye Meclis üyesi Tahsin Mert Karagöz “Gençlik kolları parti binasından kovuldu. Kongrelerin parti binasında yapılmaması söylendi. Bizde buradan İl ve Merkez İlçe başkanımıza sesleniyoruz. Bu gençler atasının izindedir. Bu gençliği buradan gönderebilecek hiçbir güç hiçbir kuvvet yoktur. Kimse bizi yıldıramayacaktır. Biz gençleri kimse yok sayamaz” dedi.

“BİZE HAKARETVARİ SÖYLEMLERDE BULUNDU”

Gençlik Kolları İl Başkanlığı adayı mevcut başkan Uğurcan Çakır ise konuşmasında İl Başkanı Kazım Karsu’nun hakaretvari söylemlerine maruz kaldıklarını ve kendilerini partiden kovmak istediğini belirterek “İktidar yürüyüşü için, kuruluşun ve kurtuluşun partisi olan Cumhuriyet Halk Partisinde çalışmalarımıza ara vermeden aynı coşkuyla devam ettik. Ancak bu coşkulu yürüyüşümüzde büyük heyecanla çalışmalarımızı yürütürken bizi maalesef hayal kırıklığına uğratan ve gerçekten derinden yaralayan bir tutum sergilendi. Mevcut İl başkanı hayattaki en büyük onur ve gurur olan atasının umudu kuruluşun ve kurtuluşun temsilcileri yani cumhuriyet halk partisi üyelerinin oyları ile seçildiği için ve seçilen herkesi tanıdığımız için il başkanı olarak kabul ettiğimiz için bugün gerçekleştirmekte olduğumuz İl kongresine davet etmek amacıyla Merkez ilçe Gençlik Kolları Başkanı Serhat Başkan ile hoşgörü ve saygı çerçevemizden asla şaşmayarak gitmemize rağmen kendisi bizi artık tanımadığını ve bizim gibi gençlerle çalışmak istemediğini hatta bunun ilerisine giderek hakaretvari söylemlerde bulunarak, Hadi yallah diyerek odasından ve partimizden kovdu” dedi.

“ELEŞTİRİYE AÇIK DEĞİL MİSİNİZ BUNU SORMAK İSTİYORUM?”

Haklı eleştirileri sonrasında büyük tepkilerle karşılaştıklarını belirten Çakır, İl Başkanı Kazım Karsu’ya seslenerek “İl başkanına iletmek istediğim şudur ki; İl başkanı biz sözde değil özde Atatürk gençleri olarak iktidar partisinin Atamızın ilkelerini tanımayan ve anayasamızı ihlal eden tutumları karşısında Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bunun mücadelesini verdik vermeye de devam ediyoruz. Bu mücadeleye devam ederken maalesef sizler parti tüzüğümüzün 56.maddesini ihlal ederek gençlik kotasını uygulamadınız. Biz bunu ailemizin içerisinde geçen hafta gerçekleştirdiğimiz Merkez İlçe Gençlik Kolları kongresinde sizin bizi ve parti tüzüğünü yok sayan tutumunuzu eleştirdik. Genç fikirler olarak fikirlerimizi dile getirdik. Eleştiriye açık değil misiniz bunu sormak istiyorum. Ayrıca sayın il başkanı siz bizi bu partiden kovsanız da bizi tanımayıp yok saysanız da, Atasının emanetini ve devrimci ruhu benimseyen, özümseyen gençler olarak dün bu partide mücadele ediyorduk, bugünde mücadele ediyoruz yarında mücadelemize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

GENÇLERDEN BEYKOZ VE ÖZCAN’A TEŞEKKÜR

Nasıl bir ailenin neferi olduklarını üretken siyasetçi, halkı yalnızca seçim zamanı hatırlamayan halkın hem sevincinde hem üzüntüsünde yanında olan Erhan Beykoz ve Tanju Özcan sayesinde bir kez daha anladıklarını belirten Çakır; “Biz bu partide sadece eleştiri yöneten gençlerde değiliz, gurur ve onur duyduğumuz çok şey yaşadık. Bunlardan en önemlisi bence şudur; Biz seçim çalışmalarında Köy halkıyla olan buluşmalarda Köy konaklarını ve toplantı salonlarını süslemeye gittiğimizde bir kez daha iyi anlıyorduk. Nasıl bir ailenin neferi olduğumuzu bu gururu ve onuru yaşatan ise şudur; üretken siyasetçi, halkı yalnızca seçim zamanı hatırlamayan halkın hem sevincinde hem üzüntüsünde yanında olan, onların temsilcisi olan başta bu ailenin en temelinden emek vererek bulunduğum konum olan eski gençlik kolları başkanlığı görevi yapmış ve bence bu çok önemli halk tarafından seçilmiş İl genel meclis üyemiz Erhan Beykoz keza bu ailede gençlik kolları başkanlığı ve merkez ilçe başkanlığı ve il başkanlığı görevlerinde bulunmuş şuan mevcut Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın üretken ve halk ile iç içe çalışma yürüten siyaset anlayışlarına borçluyuz. Bizi orada başta köy muhtarları ve köy ahalisi hoşgörü ve saygıyla karşıladı. Biz bundan onur duyduk nasıl bir ailenin neferi ve temsilcileri olduğumuzu bir kez daha hatırladık” ifadelerini kullandı.

“ASLA MÜCADELEDEN YILMAYACAĞIZ”

Doğrunun bedeli ne olursa olsun ne kadar ağır olursa olsun bu bedeli ödemekten asla ve asla çekinmeyeceklerini belirten Çakır “Gençliğin sorunlarıyla her zaman ilgilenen, genç fikirlere her zaman destek veren ve gerektiğinde bu gençliğin mücadelesi için taşın altına elini değil başını bile koymaktan asla çekinmeyen Türkiye'nin en genç meclis üyesi Tahsin Mert Karagöz'e de teşekkürü bir borç biliyoruz. Gençler olarak onunla her zaman gurur duyuyoruz. Bu partiye ve bu aileye ilk katıldığımda mevcut il başkanı Tahsin abimdi. Mevcut ilçe başkanı Çağdaş abimdi. Abi terimine dikkat çekmek istiyorum çünkü biz gençler olarak her zaman öyle anıyoruz. Bize başkandan çok yeri geldiğinde arkadaş, sırdaş ve abi oldukları için, kendilerinin yönetiminde gençlik kollarında aile ortamı ve huzur hakimdi. Ve ben onlara bir söz vermek istiyorum. Sizin mutfağınızda pişen gençler olarak bizlerde başkandan çok abi, kardeş ve dost olacağız sizin gibi asla mücadeleden yılmayacağız” şeklinde konuştu.

“BİZİ YOK SAYSALAR DA BİZ EVİMİZDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kongrenin sonunda ise gençler haklı isyanını dile getirerek “Bizler gençliğe daha fazla önem beklerken, sırtların bize dönük olması ve fikirlerimizin düşüncelerimizin göz önünde bulundurulmayışı bizleri hayli üzüyor. Bizler her ne kadar yıpratılmaya çalışsak da asla ve asla yılmayacağız. Gençlik Kolları il ve ilçe başkanımıza yapılmış bir hareket tüm gençlik kollarına yapılmıştır. Gençliğin bu derece önemsenmemesi il kongresinde ayan beyan sergilenmiştir. Bizler isterdik ki büyüklerimiz yolumuza ışık tutsun öncü olsun ama yine hayal kırıklığına uğradık. Biz CHP Bolu örgütünü evimiz ve yuvamız olarak benimsediğimiz için hiçbir menfaat hiçbir çıkar beklemeden emek sarf ettiğimiz için biz yine de evimizde yuvamızda olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandılar.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2020, 15:21