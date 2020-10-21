CHP’li gençlerden Boluspor’a destek

Haber: Ceylan Beykoz

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Gençlik Kolları Üyeleri, İzzet Baysal Caddesi üzerinde kötü görüntü oluşturan trafolarda boyama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gençlik Kolları üyeleri TFF 1. lig temsilcimiz Beypiliç Boluspor’u da çalışmalarında unutmadı. resim öğretmeni ve gönüllü olarak çalışan Hilal Avcı tarafından bir trafo küçük şehrin büyük öyküsüne destek için Boluspor logosuna boyandı. Hilal Avcı çalışmayla alakalı olarak yaptığı açıklamada, ”Bu kentin en büyük değerlerinden Boluspor’umuzu hakettiği yerde maalesef göremiyoruz. Bizler de bu kötü başlayan bu sezonun ilerleyen dönemlerde iyiye gitmesini umarak camiamıza destek olmak istedik. Küçük Şehrin Büyük Öyküsü kalbimiz yüreğimiz daima sizlerle. El birliği ile kentimizin güzidesi Boluspor’umuzu en güzel günlere taşıyacağız!” ifadelerini kullandı.