CHP’li Gençlerden Elazığ’a yardım eli

Haber: Volkan Yılmaz

Elazığ'da meydana gelen deprem sonucu Tüm Türkiye tek yürek olurken, CHP Bolu Gençlik Kolları’ da Elazığ’a yardım elini uzattı.’ Acınızı biz biliriz ne gerekiyorsa yapmaya hazırız’ sloganıyla kısa sürede bir çok malzeme toplayan CHP’li gençlere aynı zamanda taraftar grupları da eşlik etti. Gece boyunca Kapı kapı dolaşıp yardım toplayan gençler toplanan malzemeleri bugün Elazığ’a gönderdi. Bebek kıyafeti, mont, bot, bebek bezi, yorgan, battaniye gibi bir çok ürün mağdur insanların biraz olsun mağduriyetini giderebilmek adına yola çıktı.

CHP Gençlik Kolları resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise “Acınızı en iyi biz biliriz,ne gerekiyorsa yapmaya hazırız! Boluspor taraftar gruplarına,#GFB ye #İBUKAF,ÜniBjk,UltraAslanAİBÜ taraftar gruplarına,UPS Kargo şirketine ve acıyı derinden hisseden yardımsever Değerli Bolu halkımıza yardım ve destekleri için çok teşekkür ederiz! #YalnızDeğilsinElazığ” ifadelerini yer verildi.