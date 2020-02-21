CHP’li Gençlerden İl Başkanlığına tepki

Haber: Volkan Yılmaz

Cumhuriyet Halk Partisi’nde 16 Şubat Pazar günü gerçekleştirilen kongre sonrası Kazım Karsu bir kez daha İl Başkanı oldu. Kongre sonrasında partiye büyük emek sarf eden genç isimler emeklerinin hiçe sayıldığını belirterek, yönetim kurulunda genç isimlere yer verilmemesine büyük tepki gösterdi. İl ve İlçe Gençlik Kolları’ndan yapılan açıklama da “CHP Gençlik Kollarımız Dimdik Ayakta! CHP Gençlik kollarımızın İl ve İlçe bazında sarf ettiği çabalar çoğu kez göz ardı edilerek, Emeklerimiz hiçe sayılmıştır. Üst yönetimlerimizin aldığı kararla hazırladıkları İl yönetim kurulu listesinde parti tüzüğünde yer alan %20 gençlik kotası (CHP tüzüğü 56. Md) gereğince önerdiğimiz genç arkadaşlarımıza yer verilmemesine tepkiliyiz. Bizlere bu haklı çabamızda destek veren büyüklerimize teşekkürlerimizi sunarken, “Gençlere ihtiyacımız var, bu gençler bizim geleceğimiz!” sözünü bize sunan, fakat CHP Gençlik kollarına kürsülerde bir teşekkürü çok gören büyüklerimize; Demokratik, laik ilkelerle ilerleyen bir partinin genç temsilcileri olarak hakkımızı aramaya devam edeceğimizi bildiririz” ifadelerine yer verildi.