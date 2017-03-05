Haber: Kasım ŞAHİN

Fotoğraflar: Barış GÜZELTÜRK

16 Nisan’da yapılacak olan referandum öncesi siyasi çalışmalarda had safhaya ulaştı. CHP Gençlik Kolları üyeleri İzzet Baysal Caddesi üzerinde bir stant açarak, vatandaşların referandumda “Hayır” oyu kullanması yönünde bilgilendirme yapıp broşür dağıttılar.

Gençler daha sonra standa koyduklarıyla müzik setiyle Geredeli ses sanatçısı Ramazan Çelik’in oyun havalarını Bolulu vatandaşlara dinletmeye başladılar. Bunanla da yetinmeyen CHP’li gençler, Çelik’in “Boluluyum Bolu” türküsüyle de coşarak, ellerindeki pankartlarla oyun oynayarak dikkat çekmeye çalıştılar.