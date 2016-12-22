Haber: Erdal Tanrıverdi

CHP Bolu İl Teşkilatı dün akşam aldığı haber ile yıkıldı. CHP Merkez İlçe Yönetici İsmail Güngör dün akşam vefat etti. CHP Bolu İl Başkanı Hüseyin Kazım Karsu bu acı haberi şu sözlerle duyurdu "Milletvekillerimiz ve parti meclis üyemizin katılımıyla planlanan alan çalışması programları Merkez İlçe Yöneticimiz İsmail Güngör'ün vefat etmesi nedeni ile iptal edilmiştir. Üzüntümüz büyüktür ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" Rahmetlinin cenazesi bu gün doğum yeri olan Kaynaşlı ilçesi Taşaltı camiinde kılınacak ikindi namazı sonrası toprağa verilecek. Bu gün saat 12.00’de ise Bahçelievler Mahallesindeki evinden ise helallik alınacak.