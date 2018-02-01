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01 Şubat 2018 Perşembe
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    • CHP’li kadınlar Ata’nın huzurunda

    Cumhuriyet Halk Parti İl Kadın Kollarına tekrar Başkan seçilen Zuhal Işın ve yeni yönetimi Anıt Park’ta Ata’nın huzuruna çelenk bıraktı.

    01 Şubat 2018 Perşembe 20:15
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    CHP’li kadınlar Ata’nın huzurunda
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    Haber: Semih Baykal

    Cumhuriyet Halk Partisi İl Kadın Kolları Olağan Genel Kongresiyle 4’ncü kez Başkanlığa seçilen Zuhal Işın ve yeni yönetimi Anıt Park’a gelerek Ata’nın huzuruna çıktı. Anıt Park’taki törene CHP İl yönetimi, CHP Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu,  CHP Bolu İl Kadın Kolları Başkanı Zuhal Işın, CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Güldane Şahin, CHP il kadın kolları üyeleri katıldı. CHP Bolu İl Kadın Kolları Başkanı Zuhal Işın ve yönetimi ilk olarak Ata’nın huzuruna çelenk bıraktıktan sonra Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okudu.

    “SENİN EVLATLARIN OLARAK BİZE VERDİĞİN DEĞERİN, GÜCÜN BİLİNCİNDEYİZ”

    İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra bir konuşma yapan Başkan Zuhal Işın; “Biz kadınlar bugün huzurundayız atam. Zor ve karanlık günlerden geçiyoruz. Yasaklar, baskılar, kısıtlanmış özgürlükler ile susturulmaya, korkutulmaya, sindirilmeye çalışılan bir toplum yaratılmak isteniyor. Senin evlatların olarak bize verdiğin değerin, gücün bilincindeyiz. Dünya’da hiçbir milletin kadını milletini, kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün bize verdiği inançla, güvenle mücadele etmeye kararlıyız. Türk kadını yüzyıllardır özlemini çektiği haklarına sahip çıkmada en azimle, inançlı, güçlü desteği Atatürk’ten almış ve hep cesur olmuştur. Cumhuriyet Halk Partili kadınlar olarak içinde bulunduğumuz koşullarda elimizden geleni yapacağız. Çok çalışacağız. Asla yılmayacağız. Korkmayacağız. Sinmeyeceğiz. Dişimizi tırnağımıza takacağız asla bu karanlığa teslim olmayacağız. Dünyanın barışı ve güveni için çalışacağız. Evlatlarımıza daha iyi bir gelecek sağlayacağız. Hep birlikte el ele omuz omuza olacağız. Devrimlerinin ışığında aştığın yolda umudu, inancı, barışı birlikte büyüteceğiz. Sana söz veriyoruz atam” dedi. 

    Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Halk, Parti, İl, Kadın

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