CHP’li kadınlar Özcan’ı ziyaret etti

Haber: Ceylan Beykoz

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Zuhal Işın Toker ve beraberindeki kadınlar, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a destek ziyaretinde bulundular. Yaklaşık 50 kişilik bir grup halinde belediyeye gelen CHP’li kadınlar, katıldığı youtube programında geçmişte yaşadığı bir anısını anlattığı için AK Partililerin hedefi haline gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a desteklerini ilettiler.

“KÖTÜ BİR NİYETİM YOKTU”

CHP’li kadınlarla sohbet eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı youtube yayında bir siyasetçinin kullanmaması gereken sözler söylediğini ve hatasını kabul ettiğini tekrarlayarak, “Ben âmâsız ve fakatsız özür diledim. Benim gibi tecrübeli bir siyasetçi bunu söylememeliydi. Kötü bir niyetim yoktu. Buna rağmen bütün hanımefendilerden özür diliyorum dedim. Amacım kimseyi üzmek değildi” dedi.

“KADINLARA HEP POZİTİF AYRIMCILIK YAPTIM”

Kadınlara hayatı boyunca pozitif ayrımcılık yapan biri olduğunu söyleyen Başkan Özcan, “Kaldı ki ben siyasette kadınlara hep pozitif ayrımcılık yaptım. Siyasette, en yakın çalışma arkadaşlarım erkeklerden ziyade, partimizde birlikte çalıştığım kadınlardır. Biliyorsunuz 2012 yılında il kongresinde bir kadın arkadaşımızın il başkanı olmasını çok arzu etmiştim. Hatta taraf bile olmuştum. Ve il başkanızı kadın il başkanı olarak seçtirdik. Sonrasında bir kongremizde bir kadın ilçe başkanımız oldu. Ona da açık destek verdim. 2014 seçimlerinde bir kadın arkadaşımız belediye başkan adayı oldu. Ben erkeklere karşı yine ona açık destek verdim. Bunlar biliniyor. Hatta ben belediye başkanı olduktan sonra kadın müdür sayısı da arttı.” Diye konuştu.

“ARZU AYDIN 50 ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARINDA SESİNİ BİLE ÇIKARAMADI”

Özcan, kadınlara verdiği değerin ortada olmasına karşın AK Parti Milletvekili Arzu Aydın’ın olayı köpürttüğünün altını çizerek, “Bütün bunları görüyorsun ilin kadın milletvekili olarak. Öyle bir hale getirmiş ki; efendim şimdi ben genç kızlarımızı iş istemeye nasıl göndereceğiz? Şimdi iş bulmak hükümetin sorunu. İki: sen 2 buçuk yıldır sen buraya gelmiyorsun. Buraya binlerce kadın, binlerce genç kardeşimiz geldi. Sen bunlarla ilgili bir şey mi duydun? Sanki hanımefendi Ensar Vakfı Başkanı’ndan bahsediyor. Ben böyle bir açıklama yapmasını ben hayretle karşılıyorum. Kendisi Kadın Kolları Başkanıyken Ensar Vakfı’nda 50 çocuğumuza cinsel istismarda bulunulmuştu. O zaman da bir kadın bakan vardı, Selma hanım. Bir kerden bir şey olmaz demişti. Biz hakkında gensoru verdik. Gensoru reddedildi. O zamanki Kadın Kolları Başkanı olan Sayın Milletvekilimiz sesini bile çıkartmadı” ifadelerini kullandı.

“SİYASİ MALZEME ÜRETME PEŞİNDELER, BAŞKANIMIZIN SONUNA KADAR YANINDAYIZ”

CHP Kadın Kolları İl Başkanı Zuhal Işın Toker de “Biz büyük bir aileyiz. Sizin hiçbir kötü niyetiniz olmayan bir konuşmanızı evirip çevirip bu şekle sokulması kasıtlı bir hareket. Dünkü açıklamalar hepimizi çok üzdü. Yıllardan beri hepimiz sizinle yol arkadaşlığı yapıyoruz. Abla-kardeş gibiyiz. Bizlere hiçbir zaman saygısızlığınızı sevgisizliğinizi hiç görmedik. Her koşulda bizim yanımızda oldunuz. Artık savunulacak yanı kalmamış bir iktidarın son haykırışları diye düşünüyorum. Çünkü çocuklara tecavüz edilirken, kadın cinayetleri yaşanırken, İstanbul Sözleşmesi yürürlükten kaldırılırken hiç ses çıkartmayan bu insanlar, buradan kendilerine siyasi malzeme üretme peşindeler. Kesinlikle böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Bu konuda size büyük haksızlık edildiğini düşünüyoruz. Ve size yapılan bu haksızlıkta sonuna kadar sizin yanınızdayız.” Diye konuştu.

Toker’in bu sözleri üzerine Başkan Özcan, “hayatım boyunca unutamayacağım bir destek oldu. Sizlere şükranlarımı sunuyorum. Ben tekrar tüm kadınlarımızdan özür diliyorum. Niyetimin kötü olmadığı belliydi. Keşke Sayın Milletvekilimiz belediyeye gelse, kadın başkan yardımcılarının, kadın müdürlerin ve kadın personellerimizin sayılarının arttığını görse, kesin söylediklerine pişman olurdu.” İfadelerini kullandı