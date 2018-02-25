Haber: Kasım ŞAHİN

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zuhal Işınve beraberindeki heyet Yukarı Çarşı esnafını tek tek dolaşarak yaşadıkları sıkıntıları dinleyerek, sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulundular.

YUKARI ÇARŞI AĞANACAK DURUMDA

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Zuhal Işın; “Bir zamanlar Bolu ekonomisinin kalbinin attığı yer olan Yukarı Çarşımız ağlanacak hale gelmiş. Birçok esnafımız kirasını ödeyemeyecek durumda. Gölyüzü Mahallesini İzzet Baysal Caddesine bağlayan tünelin açılmasıyla birlikte Yukarı Çarşı’da işlerde büyük düşüş yaşanıyor. Açılan tünel büyük bir hizmet ama bu hizmeti yaparken buradaki esnafları da düşünmek gerekiyor” dedi.

ESNAFIMIZA SAHİP ÇIKALIM

Yukarı Çarşının bir cazibe merkezi haline getirilmesi gerektiğini savunan Işın; “Burası ticaretin yanında, tarihi bir değerimiz. Burası cazibe merkezi haline gelmeli ama bunu yaparken zaten zor bela ayakta duran esnafın sırtına yüklenilmeli. Belediye tarafından yapılacak Arasta projesinin esnaflara yükü çok ağır. Bir çok esnaf bunu karşılayamayacaklarını söylüyor. Biz esnafın yükünü alın, önünü açın derken, onlar esnafa daha ağır yükler yüklüyorlar. Bunun orta yolunu bulup, Yukarı Çarşıya hep birlikte sahip çıkmalıyız’ dedi.



