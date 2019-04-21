CHP’li kadınlar teşekkür ziyaretlerinde

31 Mart Yerel Seçimlerinde büyük bir özveriyle çalışan Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Kadın Kolları üyeleri şimdi de teşekkür ziyaretlerine başladı.

Haber: BMA

Mahalli İdareler Seçimleri için büyük bir özveriyle sokak sokak dolaşan Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Kadın Kolları üyeleri, seçim zaferinin ardından çalışmalarına bu kez teşekkür etmek için devam ediyor. CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zuhal Toker Işın’la birlikte teşekkür ziyaretleri gerçekleştiren CHP’li kadınlar vatandaşların evlerine misafir oluyor. Gördükleri ilgiden memnun olan İl Kadın Kolları üyeleri ziyaretlerine devam edeceklerini ve seçimden önce olduğu gibi seçimden sonra da her zaman vatandaşlarla bir arada olacaklarını belirttiler.

Yapılan teşekkür ziyaretleri ile ilgili açıklamalarda bulunan CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zuhal Toker Işın, seçim süreci boyunca büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirterek, “Seçim sürecinde çalışmalarımızı mahalle mahalle, sokak sokak sürdürdük. Seçim süreci boyunca gördüğümüz ilgi ve alaka sandığa yansıdı ve 31 Mart akşamı büyük bir zafer kazandık. Bu başarıda partililerimizin yoğun çalışması elbette etkili oldu, ancak unutmamamız gereken asıl kişiler halkımız. Evet bizler çok çalıştık, ama halkımızın, seçmenimizin oylarıyla bu seçimi kazandık. Bunu unutmadığımızı göstermek adına CHP İl Kadın Kolları olarak vatandaşlarımıza teşekkür ziyaretlerini planladık ve ziyaretlerimize başladık. Bu kapsamda Sağlık Mahallesindeki vatandaşlarımızı ziyaret ederek evlerine konuk olduk. Evlerine konuk olduğumuz Sağlık Mahallesi sakinlerimiz ile sohbet edip dertleştik. Bizlere verdikleri büyük destek ve yakınlık için teşekkürlerimizi ilettik. Sorumluluklarımız daha da arttı, bunun gereği olarak vatandaşlarımızla daha fazla buluşacağız, daha sık bir araya geleceğiz” ifadelerini kullandı.