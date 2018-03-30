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30 Mart 2018 Cuma
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    • CHP’li kadınlardan pazarcı esnafına alışveriş desteği

    CHP Bolu İl Kadın Kolları Başkanı Zuhal Işın ve üyeleri Beşkavaklar Mahallesi semt pazarına giderek hem ziyarette bulundular hem de alış veriş yaparak maddi destek oldular.

    30 Mart 2018 Cuma 10:42
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    CHP’li kadınlardan pazarcı esnafına alışveriş desteği
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    Haber: Kasım ŞAHİN

    CHP İl Kadın Kolları yönetimi Perşembe günü kurulan Beşkavaklar Mahallesi semt pazarına giderek pazarcı esnafına sürpriz bir ziyarette bulundular. Ziyaret hakkında bilgi veren CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zuhal Işın; “Pazarcı esnafımıza, üreticimize destek olmak onların sorunlarını dinlemek küçük de olsa katkıda bulunmak istedik. Pazarcı esnafı zor durumda. Aracılar nedeniyle ürünlerin yüksek olmasından vatandaşlar şikayetçi. Bunun nedeni ise pazarcı esnafı değildir. Pazarcı esnafı da aracılardan şikayetçi. Sağlıklı politikalar yüzündün hem vatandaş hem de pazarcı esnafı mağdur durumda. Mazot fiyatlarının yüksekliği Bolulu üreticileri de zor duruma düşürmüştür. Pazarcı esnafımıza yaptığımız ziyaretler çok olumlu geçti. Hem ziyaret edip hem de bazı esnaflarımızdan alış veriş yaparak, onlara para kazandırmak istedik” diye konuştu.

    Pazarcı esnafı da kendi hallerinden en çok kadınların anladığını ve bu ziyaretin kendileri açısından çok olumlu olduğunu belirterek; “Bu güne kadar siyasi bir partinin kadınlarını hiç yanımızda görmedik. Hep seçim zamanı bizi oy gibi görenlerin ziyaretlerini gördük. Ama, ortada daha sicim yokken, CHP’li kadınların bizleri ziyaret etmesi, sorunlarımızı dinlemesi ve bir de buna ilaveten bizlerden alış veriş yapması çok güzel bir olay. Seçim zamanı bunu değerlendireceği. Baştan Zuhal hanım olmak üzere tüm CHP’li kadınlara teşekkür ederiz” dediler. Kadın Kolları Başkanı Işın, ilimizde kurulan semt pazarlarını ziyaret ederek, pazarcı esnafın sorunlarını dinlemeye ve onlardan alış veriş yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

    Anahtar Kelimeler: CHP, Bolu, İl, Kadın, Kolları

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