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19 Mart 2018 Pazartesi
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    • CHP’li kadınlarla adım adım iktidara

    CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zuhal Işın ve üyeleri, Bolulu esnafları tek tek ziyaret ederek, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamını iletiyorlar. Başkan Işın, “CHP kadınlarla adım adım iktidara geliyor” açıklamasında bulundu.

    19 Mart 2018 Pazartesi 09:28
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    CHP’li kadınlarla adım adım iktidara

    Haber: Kasım ŞAHİN

    2019 yılında gerçekleşecek olan seçimler öncesi alanlara inen ve hemen hemen her hafta bir etkinlik düzenleyen CHP İl Kadın Kolları, esnafları yalnız bırakmıyor ve onları işyerlerinde ziyaret ederek onların sorunlarını dinlemeyi sürdürülüyor. CHP’nin Kadın Kolları Başkanı Zuhal Işın ile bu işe gönül vermiş kadın üyeler, önce esnafların sorunlarını dinleyip sonra da çözüm üretme peşine düştüler.

    CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zuhal Işın; “Artık oturmak ve durmak zamanı değil. CHP kadınlarla iktidar olacaktır. Kadın elinin değdiği her yerde huzur, mutluluk, sağlık ve bereket vardır. CHP, kadınlarla adım adım iktidara yaklaşıyor. Bu iktidarın ilk meşalesi de Bolu’dan yakılacaktır. Esnafları ziyaret ettiğimizde, bir çok sorun dinledik. Bazı esnaflarımızın siftah bile yapmadan dükkan kapadığını öğrendik. Bilinçsiz hükümet politikaları yüzünden esnafımız kan ağlıyor. İktidar olduğumuzda, işçi de memur da ve esnafta kazanacak ve yüzü gülecek. Biz CHP’li kadınlara durmak yok. CHP’li kadınlar her yer yerde her alanda halkın sesi olmaya devam edecek” diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: CHP, İl, Kadın, Kolları, Başkanı

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