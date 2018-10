Haber: Aysun Beykoz

Özkoç, Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan uzman çavuş Ömer Özdemir'in ailesine başsağlığı diledi. Terörle mücadelenin sonlandırılmasında hala ciddi adımları atılmadığını ifade eden Özkoç, "Evlatlarımızın annelerinin önüne şehit cenazeleri geliyor olması, hepimizi derinden sarsıyor. Ülkemizin birliği ve bütünlülüğü için Türkiye'nin itibari ve ülkemizde yaşayan insanların refah, özgürlük, mutluluk ve adaletli yaşaması için TBMM'nin güçlü olması gerekiyor. Ana muhalefet görevini yürüten CHP'nin TBMM'nin milletin meclisi olmasını, sarayın değil, bir kişinin değil, milletin temsilcisi olması için elinden gelen gayreti gösterecektir. Bunun için Abant'ta nasıl bir yol izleyeceğimizin konusunda bir kamp yaptık. 75'e yakın arkadaşımız birebir söz alarak Türkiye'nin ve içinde yaşadığımız zor durumu tek tek anlattılar. Bir kırmızı alarm söz konusu Türkiye'de" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye güçlü bir devletse, onurumuz için benim sarayda oturmam gerekir' dediğini kaydeden Özkoç, şöyle konuştu: "Tüm gelişen bu olaylara rağmen, 'benim iktidarda olmam insanları çıldırtıyor' diyor. O zaman işsiz kalsanız da bir geleceğiniz de olmasa da beni desteklemeye devam edin' diyor. 'Ben Türkiye'nin gurur duyacağı tek kişiyim' diyor. Meclis, halkın meclisi değilmiş, önemli değil. İçte ve dışta itibarlı bir Türkiye yokmuş, önemli değil. 'Benim önemli olan' diyor. CHP MYK'sı ile, parti meclisi, milletvekilleri, il ve ilçe örgütleri vatanını ve millerini seven bütün milletimizle birlikte meclis halkın meclisi olana kadar, Türkiye'nin onuru, milletin onuru olana kadar, içte ve dışta güçlü, onurlu, itibarlı bir Türkiye olana kadar mücadele edeceğiz. Asla yılmayacağız. 1 Ekim'den itibaren tüm Türkiye'nin her karış toprağında tüm CHP'liler vatan ve milletini seven milletimizle birlikte hepimiz Türkiye'nin geleceği için mücadeleye devam edeceğiz"

'SANDIKTA İTTİFAK DİYORUZ'

Gazetecilerin, milletvekilleriyle dün yapılan toplantıda genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifak konusunda bir formül üzerinde durduğu ve bu konuda bir ittifakın söz konusu olup olmadığı yönünde sorusunu cevaplayan Özkoç, "Arkadaşlar biliyorsunuz yasal bir ittifak söz konusu değil. Yasal bir ittifak söz konusu olmadığı için burada milletin ittifakı, parti tabanlarının ittifakı gerekiyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de açıklamada bulundu. Milletimizin ne yapacağını gayet iyi biliyor. Güçlü olan hangi siyasi partiyse muhalefetteki o siyasi partinin o bölgede güçlü bir şekilde desteklenmesi için milletimiz elinden geleni yapacaktır. Bu mesele artık bir CHP, İYİ Parti, HDP meselesi, diğer siyasi parti meseleleri olmaktan çıkmıştır. Artık vatanımızın birlik ve bütünlüğü elden gidiyor. Çocuklarımız şehit düşüyor. Birisi sefahat içerisinde, milletimiz sefalet içerisinde yaşıyor. O zaman biz sandıkta ittifak diyoruz. Bunun için hangi tür görüşme gerekiyorsa üst düzeyde, ilçe bazında, il bazında herkesle görüşerek milletin ittifakını sandıkta gerçekleştirmeye çalışacağız" diye konuştu.