CHP’li Tanal Bolu’daydı

Haber: N. Halid Altundal

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İstanbul Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Avukat Mahmut Tanal, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Bolu’ya geldi. CHP’nin önemli isimlerinden Av. Mahmut Tanal, sessiz sedasız gerçekleştirdiği ziyaretinde çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. CHP İstanbul Milletvekili Tanal Kent Meydanı’nda çektiği videoyu, “Turizm kenti olan BOLU, herkesi misafir etmeye hazır. Sosyal belediyecilik örneği” notuyla Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı da etiketleyerek takipçileri ile paylaştı.

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2019, 13:02