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10 Mayıs 2017 Çarşamba
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    • CHP'li yöneticilere bylock gözaltısı

    Bolu’da, FETÖ’nün haberleşme programı bylock kullandıkları iddia edilen ve gözaltına alınan şahıslar arasında CHP Bolu İl Yönetimi üyesi iki kişinin olduğu ortaya çıktı.

    10 Mayıs 2017 Çarşamba 14:16
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    CHP'li yöneticilere bylock gözaltısı

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında örgütün haberleşme programı bylock’u kullandıkları iddia edilen kişilere yönelik Bolu merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan FETÖ şüphelileri arasında, 2013 yılında yapılan kongre ile CHP Bolu İl Yönetimi üyesi olan üniversite öğrencileri Turgut E. ve Recep A.’nın de olduğu öğrenildi. Partiye yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Turgut E.’nin parti içinde Bilişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı olduğu, Recep A.’nın ise bir dönem CHP Bolu İl Gençlik Kolları Başkanı olarak atandığı belirtildi. Aynı zamanda şahısların bir dönem cemaate bağlı evlerde kaldığı da iddia edildi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, FETÖ’nün, Haberleşme, Programı, Bylock

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