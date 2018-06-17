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17 Haziran 2018 Pazar
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    • CHP’liler bayramlaştı

    Cumhuriyet Halk Partisi bayramın ikinci günü partinin İzzet Baysal Caddesinde bulunan seçim bürosunda bayramlaşma töreni düzenlendi.

    17 Haziran 2018 Pazar 12:30
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    CHP’liler bayramlaştı
    Foto galeriye git Haber: BMA

    CHP’nin İzzet Baysal Caddesinde bulunan seçim bürosunda düzenlenen bayramlaşma törenine CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Milletvekili Adayları Özer Özcan ve Cahit Çıngı, İl Başkanı Kazım Karsu, Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu ve partililer katıldı.

    Bayramlaşma töreninde açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Kazım Karsu , “Bu seçim ufkun göründüğü, ufuktan güneşin göründüğü bir seçim. Öyle bir seçim ki, hem aklıselimin galip geldiği bir seçim hem insanoğlunun sevgiyle buluştuğu saygıyla buluştuğu ve Cumhuriyet Halk Partisinin, Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerinin buluştuğu bir seçim olacak diye düşünüyorum. Tünelin ucundan eskiden ışık görünüyordu, bugün güneş görünüyor. Güneş doğunca bütün mikroplar erir diye düşünüyorum. Her şey yerine oturacak. Birlikte olacağız, iri olacağız, diri olacağız bu ülkeyi ayırmayacağız. Kimseyi kimseden ayırmayacağız. Hangi yaşta olursanız olun, kimden doğarsanız doğun, nerede doğrasanız doğun, neye inanırsanız inanın hepinizin kutsalı hepimizin kutsalıdır” dedi.

    “24 Haziran’da gerçekten gidiyorlar”

    Bayramlaşma töreninde partililere hitap eden CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, iyi niyetle birlik ve beraberlik içinde seçim çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Özcan şöyle konuştu; “Keyifli bir süreç yaşıyoruz. Birlik ve beraberlik içindeyiz. Belki Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde hiç olmadığı kadar uyum içinde çalışıyoruz. Süre kısıtlı olmasaydı daha farklı bir çalışma yapabilirdik. Bütün aday arkadaşlarımız, bütün yöneticilerimiz gerçekten iyi niyetle bir şeyler katmaya çalışarak bu süreci götürüyor. Türkiye’nin her yerinde bu heyecanı görüyorum Bolu’da da görüyorum. Bugün net olarak söylüyoruz. 24 Haziran orada, bunlar 24 Haziran’da bu sefer gerçekten gidiyorlar. Bavullarını topluyorlar. Saraydaki bavulları toplamak hayli zaman alacaktır. Sayın Tayyip Erdoğan nasıl Abdullah Gül ona görevi teslim ettiyse, nasıl Abdullah Gül’e Ahmet Necdet Sezer görevi teslim ettiyse, umuyorum o sarayın kapısında elinde çiçekle Sayın Muharrem İnce’ye görevi teslim etmek için bekliyor olacaktır”

    “İki vekil çıkarmamız mümkün”

    Tanju Özcan’ın ardından konuşan CHP Bolu 2. Sıra Milletvekili Adayı Özer Özcan ise, “Bu seçimler bildiğiniz gibi sürpriz oldu. Uzun süredir ‘seçimleri zamanında yapacağız’ demelerine rağmen yanlarına bir yandaş bulup acele bir seçime gitmek suretiyle iktidardan düşemeyeceklerini sananlar yanılıyorlar. Kısa yoldan bir 5 yıl daha kazanırız hesabındalar. Bunu milletimiz anladı. Şuanda ulaştığımız durum iyi bir hal. Ancak bıçak sırtı olmaya devam ediyor. Önümüzdeki çok iyi çok güzel değerlendirirsek, bloklaşma suretiyle oluşan seçilme sisteminden de istifade ederek 2 vekil çıkarmamız mümkün” şeklinde konuştu.

    “Psikolojik olarak üstünlük bizde”

    Bayramlaşma töreninde son konuşmayı CHP Bolu 3. Sıra Milletvekili Adayı Cahit Çıngı yaptı. Çıngı şunları söyledi; “Biz bir aydan fazla süredir keyifli bir çalışma içerisindeyiz. Yola çıkarken söz vermiştik sıralamamız ne olursa olsun, aynı güçle aynı inançla çalışacağız diye hepimiz o sözü yerine getiriyoruz. Listede olmayan arkadaşlarımızda zaman zamanda olsa onlarda bize katkı verdiler. Son 7 gündeyiz. Sahada gördüklerimiz bizleri umutlandırıyor. Kadınlarımız bu bayramdan sonra bir hafta temizlik yapmayabilirler. Seyahatlerini bir hafta erteleyebilirler. Boya badana işleri bir hafta daha bekleyebilir. Sahada da gördüğümüz şudur. Referandumdan daha iyi durumdayız. Psikolojik üstünlük bizde. Partimizin doğru adımlarıyla, Genel Başkanımızın doğru adımlarıyla çok güzel işler ortaya çıktı. Sahadaki herkes Muharrem İnce’nin doğru bir aday olduğunu ve onun için canla başla çalıştıklarını büyük bir memnuniyetle görüyor. Partimiz içinden doğan yıldız parladı, inşallah onu hep beraber cumhurbaşkanı yapacağız”

    Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Halk, Partisi, Bayramın, Ikinci

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