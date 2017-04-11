Haber: Kasım ŞAHİN

16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan referanduma az bir süre kala siyasetçiler saha çalışmalarına hız verdi. CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, CHP Merkez İlçe Başkanı İlkay Gürkan, Kadın Kolları Başkanı Zuhal Işın, Gençlik Kolları Başkanı Tahsin Mert Karagöz, Belediye ve İl Genel Meclisi üyeleri ile çok sayıda CHP’li İzzet Baysal Caddesinde gövde gösteri yaptı.

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan’la birlikte Cadde ortasında toplanan CHP7liler ellerinde Hayır yazılı afişleri havaya kaldırarak, Bolulu vatandaşların hayırlı oy vermesini ve referandumun hayırlı olmasını temenni ettiler.