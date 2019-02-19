CHP’nin adayları belirlendi

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesi partiler Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi adaylarının listesini tamamlayarak YSK’ya teslim etti.

CHP’nin adayları belirlendi

Haber: KasımŞahin

Günlerdir heyecanla ve merakla beklenen CHP Bolu teşkilatı belediye meclisi, kontenjan adayları ve il genel meclisi adaylarını belirleyerek Bolu halkıyla paylaştıı. İşte beklenen liste:

BelediyeMeclisüyesisıralıliste

1-Cumhur Bandakçıoğlu

2-Resmiye Kahruman

3-Hüseyin EkremSerin

4-Ferudun Yılmaz

5-İYİ Partiadayı – Ahmet Yılmaz

6-Cihan Tutal

7-Begüm Tuncel

8-Ahmet Fidan

9-İYİ Parti – Hakan Alpaslan

10-Cevat Çatladı

11-Tuna Özcan

12-Ergün Temel

13-İYİ Parti – SuatOrhan

14-Tahsin MertKaragöz

15-Mustafa Güldal

16-Ali Sarıyıldız

17-Naci Parlak

18-İYİ Parti – Mehmet Korkmaz

19-Saadat Dişli

20-İlkay Bayrak

21-Aydan Özdemir

22-Nurettin Güler

23-Eda ArslanKarakış

24-Turgut Bilen

25-P.Lütfiye Alemdar

26-Kamber Öztoprak

27-Erkan Acar

28-Kazım Kabadayı

Kontenjanlar

1-Mansur Şen – İYİ Parti

2-Onur Koyunoğlu

3-Asuman ŞentürkTekin

İl GenelMeclisisıralıliste

1-Erhan Beykoz

2-Bedri Pehlivan

3-Erdal Tombak

4-Tevfik Koç

5-İbrahim Ayan

6-Tuncay Öztürk

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 17:53
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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