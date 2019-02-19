CHP’nin adayları belirlendi

Haber: KasımŞahin
Günlerdir heyecanla ve merakla beklenen CHP Bolu teşkilatı belediye meclisi, kontenjan adayları ve il genel meclisi adaylarını belirleyerek Bolu halkıyla paylaştıı. İşte beklenen liste:
BelediyeMeclisüyesisıralıliste
1-Cumhur Bandakçıoğlu
2-Resmiye Kahruman
3-Hüseyin EkremSerin
4-Ferudun Yılmaz
5-İYİ Partiadayı – Ahmet Yılmaz
6-Cihan Tutal
7-Begüm Tuncel
8-Ahmet Fidan
9-İYİ Parti – Hakan Alpaslan
10-Cevat Çatladı
11-Tuna Özcan
12-Ergün Temel
13-İYİ Parti – SuatOrhan
14-Tahsin MertKaragöz
15-Mustafa Güldal
16-Ali Sarıyıldız
17-Naci Parlak
18-İYİ Parti – Mehmet Korkmaz
19-Saadat Dişli
20-İlkay Bayrak
21-Aydan Özdemir
22-Nurettin Güler
23-Eda ArslanKarakış
24-Turgut Bilen
25-P.Lütfiye Alemdar
26-Kamber Öztoprak
27-Erkan Acar
28-Kazım Kabadayı
Kontenjanlar
1-Mansur Şen – İYİ Parti
2-Onur Koyunoğlu
3-Asuman ŞentürkTekin
İl GenelMeclisisıralıliste
1-Erhan Beykoz
2-Bedri Pehlivan
3-Erdal Tombak
4-Tevfik Koç
5-İbrahim Ayan
6-Tuncay ÖztürkGüncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 17:53