Özel Haber: Semih BAYKAL

AK Parti Bolu İl Teşkilatı yapımı tamamlanan ve mülkiyeti kendilerine ait olan yeni binasına geçtiğimiz günlerde taşındı. AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, kapılarını ilk kez gazetemize açtı. Doğanay, ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın yakınlarının Man Adasındaki şirketlere para aktardığını iddia ettiği dosyaları yayınlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun, Amerika ve Avrupa’nın Türkiye’deki ayağı olduğunu söyleyen Doğanay, açıkladığı dosyalara ise esprili bir hikaye ile yanıt verdi. Doğanay; “Zamanın birisinde bir çoban varmış. Koyun otlatırken tepeye çıkıp köy yanıyor diye bağırırmış. Millet gidip baktığında köyün yanmadığını görür. Bunu bir iki kere daha tekrarlar. Sonunda cidden köy yanmaya başlamış ve o da haber vermek için köy yanıyor diye bağırmış. Bu sefer de millet yalan söylediğini sanıp gidip bakmamış. Köy komple yanmış ve kimse bakmamış. Ben bu hikayenin şu kısmını cidden Kılıçdaroğlu’na benzetiyorum. Yani kendisi ne zaman elimde bir şey var diyip milleti peşine takmaya çalışsa olay fiyasko ile tamamlanıyor. Akıl hocaları doğruyu yapmıyor. Eline bir dosya tutuşturuyorlar garip Kemal’in, o da çikolata bulmuş çocuk gibi seviniyor. Sonra bu yalan çıkıyor. Çıkınca da utanmıyor, yine aynısını yapıyor ve aynı şekilde sonuçlanıyor. O tarihlerin hiçbir tanesi tesadüf değil. Bu söyleyeceğimi siyaset yapmak adına kesinlikle söylemiyorum. CHP Geleneği kökünün nereden geldiği bellidir. CHP ’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Bu gün itibari ile partinin genel başkanlığını yapan Garip Kemal yüzünden seçmenlerine üzülüyorum. CHP ’nin başında böyle birinin genel başkanlık yapmasından utanıyorum. Gerçekten acıyorum. Zarrab, dosya gibi şeylerin bir iş birliği içinde olduğuna inanıyorum. Bunu İstanbul’a kadar yürüdüğünde de gördük. Yanında yürüyenler FETÖ’cü, PKK’lı hepsi oradaydı. Kimin sözcüsü olduğu belli. Amerika ve Avrupa’nın Türkiye’deki ayağı konumunda ve maalesef bunu CHP Genel Başkanı kimliği ile yapıyor” dedi.

“CHP’NİN BAŞINDA BİR DİKTATÖR VAR”

Doğanay, açıklamalarının devamında CHP ’nin başında bir diktatörün olduğunu söyleyerek; “Bunlardan artık CHP seçmeninin de rahatsız olduğunu görüyorum. Olayın işleyişi bunu gösteriyor. Amaç Türkiye’yi yalnızlaştırmak, amaç Türkiye’yi güçsüz kılmaya çalışmak. Doğu Perinçek bile bunun bir Türkiye meselesi olduğunu söylüyor. Bütün dünya ve Türkiye bunu görürken, Kemal Kılıçdaroğlu görmüyor. Fakat vatandaş emin olun görüyor. Gerekenini de 15 yıldır nasıl yapıyorsa devam edecek. CHP ’deki diktatörlükten vazgeçmeli. Bu gün itibari ile CHP ’nin başında bir diktatör vardır. CHP ’yi ve seçmenini eritiyor. Siyaset yapanlarında artık bunu görerek hareket etmesi lazım. Bunun zamanı geldi ve geçiyor. Yapmazlarsa siyaseten halktan farklı bir şekilde cevap gelecektir” ifadelerini kullandı.

“ŞER ODAKLARININ ÇALIŞTIĞI BİR SÜREÇ DEVAM EDİYOR”

Doğanay son olarak Amerika’da görülen Zarrab davasına değinerek, şer odaklarının çalışmaya devam ettiğini belirtti. Doğanay; “Zarrab kısmına baktığımızda, bu gün itibari ile söylüyorum sürecin gidişatına göre bunun tamamıyla teorikte uygulanan bir senaryonun bitişine geldiğini söylemek istiyorum. Bir süreç yaşanıyor. Adam Türkiye’deki her şeyini kapatıyor. Amerika’ya gidip tutuklanıyor. Bu noktadan sonra senaryo başlıyor. Yapılan bir algı ve operasyondur. Hedef Türkiye’dir. Farklı bir alana çekilmeye çalışan bir iştir. Bunu başkanlık seçimlerinde gördük. Nelerin döndüğüne şahit olduk. Türkiye’nin güçlenmesini istemeyen şer odaklarının çalıştığı bir süreç devam ediyor. Zarrab’da bu oyunun bir parçasıdır. Eğer Zarrab’ın Türkiye’deki mal varlıkları aktif olsa ve Amerika’ya gidip tutuklansa buna insani boyutta bakabilirim. Sen gitmeden Türkiye’deki alabileceğin her şeyi almışsın. Burada olayın nasıl geldiğine bakmak lazım tabi. Amerika’daki kısmı ise Türkiye’yi yalnızlaştırmak ve sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın görevde olmaması. Yani muhalif olarak adlandırılan gazetecilerden Cüneyt Özdemir bile davanın saçmalığına dair konuştu. Böyle bir tablo ile karşı karşıyayız. Sonucunun nereye gideceği belli. Geçmişten gelen algı operasyonunun devamı” şeklinde konuştu.

YENİ BİNADAN İLK KARELER

Geçtiğimiz günlerde faaliyete geçen AK Parti İl Teşkilatı binası dışarıdan olduğu kadar içerideki tasarımıyla da dikkat çekiyor. 4 kat olarak inşa edilen parti binasının 1’inci katında basın toplantılarının ve parti içi toplantılarının düzenleneceği bir toplantı odası bulunuyor. İkinci katta ise Merkez İlçe, İl Kadın Kolları ve İl Gençlik Kolları Başkanlarının odaları bulunuyor. Üçüncü katta ise İl Başkanı Nurettin Doğanay’ın odası, mescid bulunuyor. Son katta ise yaklaşık 300 kişiye ev sahipliği yapabilen bir kongre salonu bulunuyor. Kongre salonu ile ilgili İl Başkanı Doğanay; “ Öncelikle büyük uğraşlar sonunda yeni parti binamızı faaliyete geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Bu bina sadece bizim değil, tüm Bolu halkınındır. Yeni binamıza yapmış olduğumuz yaklaşık 300 kişilik kongre salonu, tüm vatandaşlarımızın hizmetindedir. İsteyen herkes özel günlerini, toplantılarını bu salonumuzda yapabilir. Bu noktada kimseden de ücret talep etmiyoruz. Çünkü biz belli kesimlerin partisi değil, herkesin partisiyiz. Bu binanın yapımında emeği geçen, katkı sağlayan ve destek olan herkese teşekkür ederim” dedi.