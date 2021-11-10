CHP’nin çabaları yetersiz kaldı



Haber: Erdal Tanrıverdi

Özel idarede 2 yılda bir görüşülen, İl Özel İdaresinde çalışan memur ve sözleşmeli personele sosyal denge tazminatı ile ilgili plan bütçe komisyonuna gelen rapor görüşüldü. Görüşülen raporda Genel sekretere yüzde 95, Genel sekreter yardımcısına yüzde 90, diğer memur ve sözleşmeli personele yüzde 85 oranında sosyal denge tazminatı ödenmesine karar verildi. Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri yüzdelik dilimlerin, personel ve müdürlerle eşit olacak şekilde verilmesini talep etti.İl Genel Meclisi üyesi Eyüp Beşli, “Bir oda da işçi kadrosundan ve memur kadrosunda 2 masada çalışan iki personelin bir tanesi 11 bin lira alırken diğeri 6 bin lira alıyor. Bu kurum içerisinde bir huzursuzluk yaratıyor” dedi.

Öte yandan Beşli’ye destek veren İl Genel Meclis Üyesi Alaattin Karadoğan’da, “ülkemiz zor günlerden geçiyor, uygulamaya baktığımızda bütçe kısıtlı, kısıtlı imkanlar deniyor. Ama itibardan da tasarruf olmaz deniyor. Biz çalışanların, emeğin, alın terinin hak ettiği değeri bulmasını istiyoruz” sözleriyle destek verdi.

“EMEĞİN BÜTÇESİ OLMAZ”

Özel İdarede çalışan işçilerin, her kuruşu hakkettiğini belirten Eyüp Beşli, “Meclisin takdirine bırakılan bir konu. Sosyal denge tazminatları ülkemizde 2 tane kurum, Belediyeler ve özel idare çalışanlarını ilgilendiren bir konu. Bu konu, devletin göstermiş olduğu, bin 700 lira net olarak açıklanmış. Biz bu bin 700 liranın artış oranı bugün tartışma konusu oldu. Bizim önerimiz, grup olarak, yüzde 90 memurlar, yüzde 90 müdürler ve yüzde 95 genel sekreterler aslın yönünde bir görüş belirttik. Bizim görüşümüz, mecliste kabul edilmedi. Şimdi ülkemizin ekonomik durumu belli, gerçekten çalışanların ekonomik yönde bir sıkıntısı var. Şimdi memurların almış olduğu maaş 6 bin lira civarında, biz bunu sosyal dengeye getirmek için bir nebze olsun, refah seviyelerini yukarıya çekmek içindi. Özel idarede çalışan bir işçinin almış olduğu, ücret 11 bin liranın üstünde bu ücret işçilerimizin hak ettiği bir ücret. Bu ücret analarının ak sütü gibi helal bir ücret. Çünkü onlar sahada bu işin emeğini veren insanlar. Bizim yüzümüzü güldüren işçi kesimi. Bizde bir nebze olsun, işçinin almış olduğu maaşa yaklaşsın diye yüzde 90 civarında verilmesi yönünde bir görüş belirttik.

“TALEP ETTİĞİMİZ ÜCRETİ MECLİSTEN GEÇİREMEDİĞİMİZ ÖZÜR DİLERİM”

Memurların ve işçilerin her kuruşu hak ettiğini belirten Beşli “Bir oda da işçi kadrosundan ve memur kadrosunda 2 masada çalışan iki personelin bir tanesi 11 bin lira alırken diğeri 6 bin lira alıyor. Bu kurum içerisinde bir huzursuzluk yaratıyor. Bizim isteğimiz bu sosyal denge tazminatıyla beraber, orada ki çalışan kişilerin de huzurlu bir ortamda çalışmalarını sağlamak için bu öneride bulunduk. Devlet bin 700 lira sosyal denge tazminatını memurlara hak olarak vermiş ise bu onların hakkıdır. Bizim vereceğimiz bir lütuf değildir bu. Hak olan şeyi vermek için mücadele ediyoruz biz. Arkadaşlar bütçeyi öne sürüyorlar, bütçenin kısıtlı olmasını öne sürüyorlar. Değerli arkadaşlar, emeğin bütçesi olmaz. Bunlar bizimle beraber burada çalışan alın teri akıtan insanlar. Bunun bütçesi olmaz, hak ettiğini almak zorundadır. Bu kısıtlı bütçeyi de ortadan kaldıracaklar kendileridir. Çünkü kendileri iktidar partisi. İsminde Adalet ve Kalkınma var, bu adaleti ve kalkınmayı sağlayamıyorlarsa biz bunu burada tartışmamamız lazım. Ben memurlardan, talep ettiğimiz ücreti meclisten geçiremediğimiz özür dilerim” ifadelerini kullandı.

“MEMURLARIN, MÜDÜRLERİN HAKLARI GASP EDİLMİŞ”

Özel idarede çalışanların 2 yıldır haklarının gasp edildiğini belirten Alaattin Karadoğan, “biz çalışanların, emeğin, alın terinin hak ettiği değeri bulmasını istiyoruz. Bu kadar basit. Eyüp arkadaşımız oranları açıkladı, Bolu Özel İdare 2 yıldır kaybetmiş zaten yani yüzde 58 vermişsin diğer iller, hepsiyle de görüşüldü. Gördük ki 2 yıl Bolu’da çalışan memurların, müdürlerin hakları gasp edilmiş. Böyle olunca da biz burada haliyle şer koştuk” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2021, 10:10