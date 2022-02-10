CHP’nin duyarsızlığı çileden çıkardı

Haber: Uğur Balaban

CHP Genel Merkezi eş zamanlı olarak basın açıklaması yapılması için 81 ile talimat göndererek, İl örgütlerinin halka açık alanlarda vatandaşlarla birlikte basın duyurusu yapılmasını istemişti. 80 il Başkanlığı Parti Genel Merkezinin bu talimatını yerine getirerek halka açık alanda basın toplantısı düzenlerken, vatandaşı yakından ilgilendiren bu konuyu Bolu CHP İl BaşkanlığıWhatsAppgrubundan deklarasyon paylaşımı yaparak geçiştirdi. Bu durumu tepki gösteren CHP’nin Eski İl Başkanı Cahit Çıngı, fotoğrafı görünce veryansın etti. Sosyal hesabından CHP il örgütünü adeta yaylım ateşine tutan Çıngı, “Yazarken içim acıyor. Ama yazmak zorundayım.Ailemin,Benim,Arkadaşlarımın,Dostlarımın,Partili yol Arkadaşlarımın Hepimizin verdiği mücadeleye saygım gereği yazmak zorundayım.Genel merkezimiz elektrik zamlarına ilişkin bir metin hazırlamış ve 81 il örgütümüzün aynı gün aynı saatte ve sokakta vatandaşlarla birlikte okunması için.Diğer İl örgütlerinden mesajlar geliyor, bekliyorum ama nafile TV başındayım.Ankara ve İstanbul İl Başkanlarını canlı yayında izliyorum. Daha sonra diğer İllerin açıklamalarını sosyal medyada görüyorum.Daha sonra Bolu örgütümüzün mesajını görüyorum.8 kişi 2 arkadaşımız il yönetiminden.Parti binamızdan bir görüntü paylaşılmış.

Paylaşan kişiye özel basın mensubu gazeteci. Şimdi soruyorum. Nerede İl Yönetim Kurulu, İlçe Yönetim Kurulu, İl Kadın Kolları, İlçe Kadın Kolları, İl ve İlçe Gençlik Kolları, Partimizin üyeleri. Bu kadar mı uzağız sokaktan? Bu kadarlık mı bizim mücadelemiz? Özgüvenimiz bu kadar eksik mi? Arkadaşlar 15-16 ay sonra seçim var farkındamısınız? Bu sadece fotoğraf çekmek için elle pencereye tutulan 128 Milyar afişinden sonra

Beni ve biliyorumkibirçok partilimizi derinden yaralamıştır. Yazımı Yılmaz Güney' in sözleriyle bitiriyorum. Uykuda olanları sarsın uyandırın, dışarıda bir şeyler oluyor farkında mısınız?Herkese söyleyin yakında ışıklar kesilebilir” ifadelerini kullandı.