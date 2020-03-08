CHP’nin gençlerinden Karsu ve Türkoğlu’na tepki

Haber: Volkan Yılmaz

Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Merkez İlçe Gençlik Kolları kongresi parti binasında gerçekleştirildi. Kongreye, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Güldane Şahin, İl Genel Meclisi üyeleri, Belediye Meclis üyeleri ve parti üyeleri katıldı. Gergin bir ortamda gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Serhat Başkan yeniden Merkez İlçe Gençlik Kolları başkanı olurken, kongreye seçimden çok yaşanan gerginlik damga vurdu. Oylama öncesinde gerçekleştirilen konuşmalarda Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu’nun konuşması tüm salonda soğuk rüzgârlar estirdi. Türkoğlu, gençleri çalışmamak ile suçlarken aynı zamanda 8 aydır görevde olan Serhat Başkan’ın merkez ilçe gençlik kolları başkanı olduğundan haberi olmadığını ifade etti. Merkez ilçe başkanının Gençlik kolları merkez ilçe başkanının kim olduğunu bilmiyorum söylemleri herkesi şaşkına çevirdi. Kongreyi yakından takip eden parti üyeleri ise Ersan Türkoğlu’na bu konuşmasından dolayı büyük tepki gösterdi.

“KENDİSİ İLE DAHA ÖNCE DE GÖRÜŞMÜŞTÜM”

Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu’nun iddialarına yanıt olarak gençlik kolları merkez ilçe başkanı Serhat Başkan, ilk seçildiği dönemde Türkoğlu ile birebir görüştüğünü ve kendisinin merkez ilçe gençlik kolları başkanı olduğundan haberi olduğunu ifade etti. Buna rağmen Türkoğlu’nun böyle bir söylemde bulunması ise akıllarda soru işaretleri bıraktı.

GENÇLERDEN İL BAŞKANLIĞI’NA DA TEPKİ

Ayrıca Gençlik kolları üyeleri 16 Şubat’ta gerçekleştirilen il kongresinde yönetime gençlerden kimsenin alınmamasına da tepki gösterdi. İl Başkanı Kazım Karsu’nun daha önceki açıklamalarında gençlere değer verdiğini belirtmesine rağmen yönetim kadrosunda hiç genç ismin bulunmaması çok dikkat çekmişti. Partinin gençleri de bu konuya tepki göstererek gençlere önem verilmemesinin, yaptıkları çalışmaların görmemezlikten gelinmesinin kendilerini derinden üzdüğünü ifade ettiler.

“TARLADA İZİ OLMAYANIN SOFRADA YERİ DAHİ OLSA YÜZÜ OLMAMALI”

İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Erhan Beykoz ise gençlerin yanında olduğunu belirterek “Yarınlarda bizim yerlerimizde oturacak gençlerimizin il genel meclisine gelmesi bizleri gururlandırdı. Tarlada izi olmayanın sofrada yeri dahi olsa yüzü olmamalı. Birilerinin paraşütle inerek bazı yerlerde olmaları oralarda kalacağı anlamına gelmez. Sahada sokakta tabandan gelerek o yerlerin tamamı siz gençlerin olacaktır. Sizlerle olmaktan son derece mutluyum. Size güvenim tamdır” şeklinde konuştu.

“ÖZELEŞTİRİ YAPACAKSAK SAĞLIKLI YAPMALIYIZ”

Daha önce partide Gençlik Kolları başkanlığı yapan mevcut Belediye Meclis Üyesi Tahsin Mert Karagöz ise yaptığı konuşmasında Türkoğlu’nun gençlere yönelik yaptığı eleştirileri kabul etmediğini belirterek “Genç kardeşlerimiz seçim sürecinde gece gündüz çalıştı. Sokak sokak gezerek broşür de dağıttı bayrak da dağıttı. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Her zaman gönülden emek verdiler. Özeleştiri yapacaksak sağlıklı yapmalıyız. 30 bin öğrenci olan bir şehirde yaşadığımızı söylediniz. Bende şunu sormak istiyorum. 178 bin merkez ilçe nüfusu olan şehirde belediyeyi kazanmış bir parti olarak neden 3300 üyemiz var. Siz bu konuda neden özeleştiri yapmıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

YÖNETİM UNUTTU AMA GENÇLER UNUTMADI

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla İzzet Baysal Caddesinde Türkiye Cumhuriyeti tarihine damga vurmuş kadınların fotoğraflarının bulunduğu sergi açtı. Ayrıca yaklaşık 1000 karanfil dağıtan gençler yine farkını ortaya koydu.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2020, 14:36