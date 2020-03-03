CHP’nin önergesi reddedildi

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu İl Genel Meclisi Mart ayı toplantıları devam ediyor. Toplantının ikinci gününde gündem maddeleri dışında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grubu meclise turizm ile tarım ve hayvancılık komisyonları kurulması önergesini sundu. Önerge ile ilgili açıklamalarda bulunan CHP Grup başkanvekili Erhan Beykoz “İlimizin turizm tarım ve hayvancılık alanında çok önemli yeri olduğunu hepimiz bilmekteyiz. İl genel meclisi olarak mevcut komisyonlarımızın daha rahat ve verimli çalışması sağlamak, ilimizin üretimi turizmi ve yarınları adına turizm, tarım ve hayvancılık komisyonu kurulmasını arz talep ediyoruz” dedi.

“BU ÖNERGEDEN BOLU FAYDALANACAKTIR”

Sundukları önergenin Bolu’nun geleceği için faydalı olacağını belirten Beykoz “Bolu 1990’lı yıllardan itibaren ciddi olarak ne olsun diye yıllarca tartışıldı. Tartışmaların sonucunda araya deprem sıkışması ile birlikte Bolu turizm ve kültür kenti olsun dendi. Bunun yanı sıra da Bolu’nun çok ciddi arazilerinde patatesi ile buğdayı ile de ciddi anlamda tarım ve hayvancılık alanında yürütülmesine çalışıldı. Bolu çok ciddi imparatorluklara ev sahipliği yapmış, Bolu çok ciddi kültürün yaşandığı bir kent olarak bunların da artık açığa çıkarılmasını istiyoruz. Bizler de çok net biliyoruz ki yarın bir misafirimiz Bolu’ya geldiğinde tarihi olarak götürebileceğimiz doğru dürüst yerlerimiz yok onun için Bolu’da yıllardır yapılamayan bir konudan bahsediyoruz. İki ay evvel buradan komisyonla birlikte Hayratlar köyünde Yunus Emre’nin mezarının varlığı ile ilgili çalışma yaptık. Komisyonumuz olmadığı için bu konu askıda kaldı. Biz diyoruz ki senede belki bir ya da iki konu gelecek ve bu konuyu ciddi anlamda Turizm Bakanlığı ile Turizm İl Müdürlüğü ile istişare ederek oralarda komisyon çalışması yapılarak turizmimizi tarihimizi hayata geçirmek istiyoruz. Bunun içinde İl Genel Meclisi lokomotif görevi görmelidir ve bu komisyonda çalışacak arkadaşlarımızın maddi bir beklentisi olmadan çalışmasını öneriyoruz. Bu önergeden Bolu faydalanacaktır, gençlerimiz çocuklarımız faydalanacaktır, üreteceğiz ve tüketeceğiz” şeklinde konuştu.

“BOLU’NUN GELECEĞİNE YÖN VERECEK ÜÇ KONU”

İl Genel Meclisi CHP Mengen üyesi Eyüp Beşli ise bu komisyonların Bolu’nun geleceğine yön verecek üç konu olduğunu belirtirken “Turizm, tarım ve hayvancılık Bolu’nun geleceğine yön verecek üç konudur. Bu konu ile ilgili Özel İdaremizin, İl Genel Meclisi’mizin bu iki komisyon olmazsa olmazıdır. Geçmişte biz tarım il müdürlüğüne 300 bin lira para çıkardık manda yetiştiriciliği için. Bu proje yapılmadı ve para Özel İdareye geri iade edildi. Eğer bir komisyon olsaydı burada bu para gerekli bir şekilde kullanılırdı” ifadelerini kullandı.

“KÖYLERDE DEPREM İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPILMASINI ÖNERİYORUM”

Ayrıca deprem konusuna da değinen Beşli “Bolu 1.derece deprem bölgesidir ve bununla ilgili olarak Özel İdare tarafından yapılan hiçbir çalışma yapılmadı. Şehir merkezinde AFAD çalışmalar yaptı ama köylerimiz ile ilgili hiçbir çalışma yapılmadı. Ben meclisimize bu konu ile ilgili olarak köylerde deprem ile ilgili çalışma yapılmasını öneriyorum” şeklinde konuştu.

“YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR ONLARI DA DEĞERLENDİRİRİZ”

Eyüp Beşli’nin deprem ile ilgili önergesine cevap niteliğinde açıklamalarda bulunan İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer “Tarım il Müdürlüğüne ayrılan para konusu meclisin ya da meclisteki komisyonların çalışmaması ile ilgili yada Özel İdare ile ilgili yada herhangi bir komisyon olmamasından kaynaklanan bir sıkıntı değil. Biz tarım ile ilgili de projeler üretebiliyoruz. Ama bu projenin gerçekleşmemesinin nedeni Tarım İl Müdürlüğü’nden ve o günkü çevre şartlarından kaynaklanan konular. Deprem konusu önergeniz dışında ayrı bir konu. Meclis olarak onu değerlendirebiliriz, gündeme getirebiliriz. Yapılması gerekenler nelerdir onları da değerlendiririz” dedi.

CHP grubu tarafından sunulan tarım ile turizm ve hayvancılık komisyonları kurulması önergesi oy çokluğu ile reddedildi.