CHP’nin standına yoğun ilgi



Haber: S. Özge Yücel

Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl ve Merkez İlçe Gençlik Kolları, partiye yeni üyeler kazandırmak amacıyla İzzet Baysal Caddesi Cadde AVM önünde “üye standı” açtı. CHP’nin genç üye sayısını arttırmayı hedefleyen CHP’liler, gençleri partiye katılması yönünde çağrıda bulunurken, vatandaşların istek ve önerilerini dinleyip partiye gönüllü üye olmak isteyen vatandaşların işlemlerini gerçekleştiriyor.

“STANDIMIZDA YOĞUN İLGİYLE KARŞILAŞTIK”

CHP Bolu Gençlik Kolları Başkanı Çağdaş Özkan, “Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Gençlik Kolları olarak açtığımız yeni üye kaydı standımızda yoğun ilgiyle karşılaştık. Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız, Gençlik Kolları Merkez İlçe’deki diğer arkadaşlarımızın bizlere vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Üye olmak isteyenleri standımıza bekliyoruz” dedi.