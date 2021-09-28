CHP’nin yeni yol haritası Bolu’da belirlenecek



Haber: Ceylan Beykoz

Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte milletvekillerinin eş ve çocuklarının da katılması beklenen çalışma kampında, CHP’nin yeni yasama döneminde izleyeceği yol haritasının belirlenmesi bekleniyor. Anayasa değişikliği dahil, son siyasi ve ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantının açılış konuşması, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından basına açık olarak yapılacak. Toplantının basına kapalı olan bölümünde ise Kemal Kılıçdaroğlu, üst düzey parti yönetimi ile birlikte üç gün boyunca milletvekillerinin görüş ve önerilerini dinleyecek.

MİLLETVEKİLLERİ EŞ VE COCUKLAR İLE KATILABİLECEK

CHP Grup Başkanlığı tarafından milletvekillerine yapılan yazılı bilgilendirmede, “CHP parlamento grubunun 27. Dönem 4. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında Bolu Büyük Abant Otel’de 1-2-3 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Otele girişler 1 Ekim Cuma, çıkışlar ise 3 Ekim Pazar günlerinde yapılacaktır.Gerekli hazırlık ve planlamanın yapılabilmesi için kendiniz ile eş ve çocuklarınızın katılım durumlarının 17 Eylül 2021 Cuma günü saat 17:00’a kadar Grup Büroya bildirilmesi gerekmektedir” denildi.