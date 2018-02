Haber: Semih Baykal



İYİ Parti’nin gerçekleştirdiği ziyarette, Bolu CHP Milletvekili Tanju Özcan, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, İl Başkanı Kazım Karsu, Kadın Kolları İl Başkanı Zuhal Işın Toker, Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Güldane Şahin, Gençlik Kolları Başkanı Tahsin Mert Karagöz ve yöneticileri hazır bulundu.



CHP İl Başkanı Kazım Karsu yaptığı konuşmada; “ İYİ Parti ülkemize hayırlı olsun, demokrasinin yeni partilere her zaman ihtiyacı var. 2019 seçimlerinde kendilerine başarılar diliyoruz. Bizler gerek bugün gerekse yarın demokrasimizin yanındayız, Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına sahip çıkacağız. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, devletimizin yanında ve arkasındayız. Aramızda düşünce farklılıkları olabilir ancak, ortak noktamız, Yüce Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleridir esas olan odur geri kalan teferruattır.” dedi.



“CUMHURİYETİ TEKRAR TESİS ETMEK İÇİN MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUM”



İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Aydın ise misafirperverlikleri için CHP’lilere teşekkür ettikten sonra; “Yakın tarihte kongrelerinizi tamamladınız, bu bir hayırlı olsun ziyaretiydi. Kongreleriniz hayırlı olsun. Biz de İYİ Parti Bolu İl Başkanlığı olarak 4 Mart’ta il kongremizi yapacağız inşallah. Biz siyasi partiler olarak demokrasinin gerekli olduğu bütün adımları atmak zorundayız. Her siyasi partinin bir Cumhurbaşkanı adayı olmalı, her siyasi parti kendisine oy veren, gönül veren vatandaşlarımıza, üyelerine saygı duymalı ve kendisini temsil edeceği bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarmalıdır. Bu demokrasinin bir gereğidir. Her fikir ve görüşteki vatandaşımız temsil edilmeyi hak eder. Parlamenter demokrasiyi savunuyoruz, seçme ve seçilmeyi savunuyoruz, Atatürk İlke ve İnkılaplarını kendimize rehber edindik. Biz İYİ Partililer parlamenter demokrasiyi savunan insanlarız. Bu bağlamda bizimle aynı düşünen herkesi 2019 seçimlerinde demokrasiyi, cumhuriyeti tekrar tesis etmek için mücadeleye çağırıyorum” dedi.



“DEMOKRASİMİZİN GELİŞİMİ AÇISINDAN SON DERECE ÖNEMLİ”



CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan: “İyi Partiden buraya gelip bizleri ziyaret eden onurlandıran tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor, iyi dileklerimizi sunuyoruz. Kuruluş sürecinizi çok yakından takip ettik. Sayın Akşener’i divan üyeliğim döneminden iyi tanırım. Türkiye’ye bakışını, dünyaya bakışını gayet iyi biliyorum. Kurduğu partinin cumhuriyete, laikliğe, üniter yapımıza katkı sunmak için bir araya gelen arkadaşlardan oluştuğunu biliyorum. Bu bizi mutlu ediyor. Parlamenter sistem konusunda ve memleket sorunları noktasında aynı pencerelerden bakabilen insanlarız, siyasal partileriz. Söylem farklılıklarımız eylem farklılıklarımız tabi ki var. Bu da demokrasimizin gelişimi açısından son derece önemli.” dedi



“MUHALİF SİYASİ KESİMLERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR”



CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu ise; “Siyasi partilere emek veren insanların şöyle bir sorumluluğu var. Bizler kefil olduğumuz insanlara siyasi partimizin ideolojisine politikasına uygun olarak vatandaşlarımıza gidip, oy istiyoruz. Ve oluşan yönetim kadroları çok büyük bir vebal alarak o ülkenin ekonomisini, siyasi ikbalini yönlendiriyorlar. O yüzden umut ediyorum ki hangi siyasi parti olursa olsun, bu yükümlülüğü alan veya almaya talip olan kadrolar, bu yükümlülüğü aldıktan sonra da sorumluluklarına sahip çıkarak seçtirdikleri kişileri ya da partilerini denetlerler. Çünkü bu denetim mekanizması örgüt içinde olmazsa, ülke adına gerçekten son derece vahim, tek adam diktatörlüğüne giden süreçler yaşanır. Türkiye Cumhuriyeti bugün ne yazık ki bunu yaşıyor. Yani lider partisi sadece partisini değil, iktidar olduktan sonra ülkesini hukukunu devletin bütün kurumlarını yönetiyor, istediğini yapıyor, istediği an herhangi birini içeri alıyor, herhangi birine hukuka aykırı şekilde salıveriyor. Bu da siyasi düşüncesi ne olursa olsun herkesin yaşamına, malının güvencesine zarar verir. O yüzden bugün İYİ Partiye, Cumhuriyet Halk Partisine ve muhalif siyasi kesimlere büyük görev düşüyor.” dedi



“İYİ PARTİ İKTİDAR OLACAK, BUNA YÜREKTEN İNANIYORUM”



Son olarak İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz: “Bizleri ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Partimiz halkın teveccühü ile kurulmuş bir parti, bir halk hareketi. Bu sebeple de bizlere çok çalışmak düşüyor. İnşallah biz de halkımızın bu istek ve teveccühüne karşılık vereceğiz. Çok çalışacağız ve partimizi en iyi yerlere getireceğiz. İYİ Parti iktidar olacak, buna yürekten inanıyorum” dedi.

Ziyaret partililerin kendilerini tanıtmaları ve karşılıklı sohbetlerinin ardından sona erdi.