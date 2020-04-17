Çiçeği burnunda mühendisler

Haber: Aysun Beykoz

Göreve yeni başlayan mühendislere, 26 Mart 2020 tarihinde, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Güven Gültekin’in vermiş olduğu bakım damgası eğitiminden sonra 07-08 Nisan 2020 tarihlerinde seçme damgası eğitimi verildi. Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ferdi Özer Bey tarafından verilen eğitimler 2 günde yapıldı. 07 Nisan 2020 tarihinde Gerede Merkezinde bulunan Şefliklere, 08 Nisan 2020 tarihinde Yeniçağa ve Dörtdivan Şefliklerine eğitim verildi. Eğitimin ilk günü Ovacık Orman İşletme Şefliği 120 nolu Seçme bölmesinde yapıldı. Eğitime Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ferdi Özer ile birlikte Silvikültür Şube Müdürü İbrahim Kantar da eşlik etti. Eğitimin birinci gününde Seçme damgası eğitiminden sonra Ovacık Orman İşletme Şefliği 118 nolu gençleştirme bölmesine gidildi. Silvikültür Şube Müdürü İbrahim Kantar tarafından gençleştirme konuları hakkında bilgi verildi. Eğitimin ikinci günü Arkut Orman İşletme Şefliği 125 nolu seçme bölmesinde yapıldı.

Arazide yapılan eğitimler, hem teorik hem de uygulamalı olarak verildi. Bölge Müdür Yardımcısı Ferdi Özer tarafından verilen eğitimlerde, seçme damgasının özel teknik isteyen damga olduğu, Mühendisin tekniğini ortaya koyacağı damga olduğu ve dikkatli bir şekilde damga yapılması gerektiğini belirtti. Eğitimler neticesinde yeni başlayan Orman İşletme Şefleri seçme damgası yapabilecek bilgiye sahip oldu.